ЦИК прошелся по новеллам

Центризбирком (ЦИК) в среду назначил довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам, в которых впервые не смогут участвовать живущие за рубежом россияне. Кроме того, комиссия воспользовалась еще одной новеллой избирательного законодательства, разрешив Хабаровскому крайизбиркому взять на себя организацию выборов мэра Хабаровска — одной из последних региональных столиц, сохранивших прямые выборы градоначальника. С учетом протестной репутации региона поручить проведение выборов кому-то, кроме регионального избиркома, было просто нельзя, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут 10 сентября в Крыму (Симферопольский округ №19), Красноярском крае (Дивногорский округ №56), Карачаево-Черкесии (Карачаево-Черкесский округ №16) и Липецкой области (Липецкий округ №114). Как ожидается, 15 июня решение о назначении выборов будет опубликовано в «Российской газете», а с 16 июня можно будет начинать выдвигать кандидатов, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. До 11 июля партии должны будут представить в ЦИК списки кандидатов для заверения, а не позднее 21 июля — передать документы в окружные избиркомы (самовыдвиженцы должны успеть это сделать до 10 июля).

По словам госпожи Памфиловой, также уже назначены все прямые выборы губернаторов: они пройдут в 21 регионе, а в шести успели выдвинуть в общей сложности 15 кандидатов. Всего же в 85 субъектах РФ пройдут более 3000 кампаний. Как ожидается, в ближайшее время ЦИК также даст разрешение на проведение выборов на территории четырех новых регионов.

На довыборах в Госдуму-2023 впервые не будет проходить голосование за рубежом, рассказал зампред ЦИКа Николай Булаев. Согласно внесенным в мае поправкам в избирательное законодательство, россияне, находящиеся за пределами страны, теперь будут голосовать только за партсписки. То есть на основных выборах в Думу они получат лишь один бюллетень, а голосовать на довыборах по округам не смогут. Это давно назрело, признался господин Булаев, «и это большое облегчение».

Напомним, что почти 1,9 млн российских избирателей, которые считаются живущими за рубежом, разбросаны по 75 одномандатным округам более чем в 30 регионах. Впрочем, как уточнил член ЦИКа Евгений Шевченко, зарубежные избиратели приписаны только к одному из четырех округов, где сейчас назначены довыборы,— это Липецкий округ, в который включены 10 594 избирателя из Молдавии.

Еще одна новелла, которая будет реализована на выборах-2023,— это полученное недавно региональными избиркомами право по согласованию с ЦИКом организовывать муниципальные выборы в столицах субъектов. Первым за таким разрешением обратился Хабаровский крайизбирком (10 сентября там будут выбирать мэра краевого центра) и немедленно его получил.

Как рассказал председатель крайизбиркома Денис Кузьменко, муниципальная комиссия была ликвидирована в прошлом году. По старым правилам возлагать ее полномочия можно было только на территориальные или участковые комиссии, новый же закон позволяет комиссии субъекта взять все на себя. Такая инициатива позволит повысить уровень организации муниципальных выборов, доказывал господин Кузьменко, к тому же на город приходится почти половина всех избирателей края. По его словам, краевой избирком располагает квалифицированным аппаратом, качественной оргтехникой, расположен в центре города и в отсутствие масштабных региональных кампаний сможет уделить муниципальным выборам все свое внимание. У ЦИКа возражений на это не нашлось, и инициатива была одобрена.

Выборы мэра Хабаровска еще не назначены и, соответственно, кандидатов никто пока не выдвигал, уточнил господин Кузьменко. Но уже известно об участии в кампании действующего мэра Сергея Кравчука, который накануне победил на праймериз «Единой России». Оппозиционные партии пока своих кандидатов не объявляли.

Хабаровский горизбирком оставался одним из немногих, кто сохранял право проводить выборы главы краевого центра, но это не спасло его от упразднения в рамках общей зачистки муниципальных избиркомов, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. Поскольку эти комиссии формируются и финансируются местной властью, а выборы проводят только местные (и в основном депутатов — выборных мэров можно пересчитать по пальцам одной руки), они, конечно, были более ориентированы на своих визави в местном истеблишменте, а не на вышестоящие избиркомы и ЦИК, рассуждает эксперт. По его мнению, с учетом протестной репутации региона поручить проведение выборов второго по значимости выборного лица в крае кому-то, кроме регионального избиркома, было просто нельзя. Тем более что возглавляющий крайизбирком с 2021 года Денис Кузьменко давно работает в системе исполнительной власти, а затем и в избирательной вертикали, и в целом считается близким к руководству ЦИКа человеком. И в этом смысле выборы хабаровского градоначальника передали в надежные руки проверенного профессионала, констатирует господин Захаров.

Анастасия Корня; Эрнест Филипповский, Хабаровск