В Петербурге открылась выставка «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции Владимира Потанина»

Государственный музей спорта в Санкт-Петербурге и Российский Международный Олимпийский Университет открыли выставку, посвященную истории олимпийского движения и роли России в его развитии. Церемония состоялась в рамках проведения ПМЭФ-2023.

На открытии выставки присутствовали директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елизавета Истягина-Елисеева и ректор Российского Международного Олимпийского Университета, академик РАО и профессор Лев Белоусов. Экспонаты взяты из личной коллекции предпринимателя и бывшего Первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Владимира Потанина.

Как рассказали на церемонии, коллекция господина Потанина, насчитывающая более четырехсот экспонатов, является одним из крупнейших в мире публичных частных собраний артефактов всех Олимпиад. В нее входят наградные и памятные медали, факелы, дипломы, кубки и другие мемориальные предметы. На выставке были представлены статуэтка «Атлет-победитель», изготовленная в 1920 году, которую вручали каждому олимпийскому чемпиону в индивидуальных соревнованиях, множество олимпийских факелов, в том числе из Сеула, Мюнхена, Солт-Лейк-Сити и Москвы, а также памятные олимпийские медали со времен СССР и прочее.

Тематикой, по которой отбирались артефакты для выставки, обозначили столетие российского спорта. «Мы создаем концепцию каждой выставки, выбираем, что мы ей хотим сказать. Вот в данном случае мы хотим сказать и показать, как Россия входила, вошла и триумфально обосновалась в международном спорте»,— прокомментировал ректор Российского Международного Олимпийского Университета Лев Белоусов.

Альбина Семенова

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