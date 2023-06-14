Грузинские олигархи не поддаются подсчетам

Грузинские депутаты в среду большинством голосов одобрили во втором, предпоследнем чтении законопроект «О деолигархизации». Они утверждают, что тем самым существенно приблизились к выполнению одного из 12 требований Брюсселя для предоставления кавказской стране статуса кандидата в члены Евросоюза. Однако оппозиция подвергла законопроект жесткой критике, назвав его инструментом давления на оппозиционно настроенных бизнесменов. В итоге и европейские чиновники тоже встали на сторону критиков инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Закон «О деолигархизации» поддержал во втором чтении 81 член парламента, лишь два депутата выступили против. При этом оппозиция голосование бойкотировала. А поддерживающие ее активисты во время пленарного заседания прокрались на галерку зала заседаний и сбросили оттуда на головы депутатов от правящей партии рублевые купюры — как было объявлено, в знак протеста против «пророссийской политики фактического правителя Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили».

Именно фигура господина Иванишвили, в 2011 году основавшего ныне правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ), и стала главной причиной разногласий вокруг законопроекта. Инициатива подразумевает внесение в специальный реестр бизнесменов, участвующих в политической жизни, оказывающих влияние на СМИ и обладающих значительными экономическими ресурсами. Предполагалось, что расширением списка олигархов будет заниматься антикоррупционное бюро. По словам председателя ГМ Ираклия Кобахидзе, оппозиция требовала «прямо вписать в закон фамилию Иванишвили, хотя он ушел из грузинской политики в 2020 году». Никаких партийных должностей господин Иванишвили не занимает и ГМ официально не финансирует.

При этом противники нынешних властей опасаются, что принятие закона в нынешнем виде ударит по бизнесменам, финансирующим оппозиционные партии и СМИ.

Имеются в виду в первую очередь основатель партии «Лело» банкир Мамука Хазарадзе и живущий в Лондоне экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили (на родине он заочно приговорен к пяти годам тюрьмы за растрату и присвоение государственных средств).

Напомним, «деолигархизация», направленная на «преодоление чрезмерного влияния личных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» Грузии,— одно из двенадцати условий Еврокомиссии для предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС. Год назад подобный статус Брюссель предоставил Украине и Молдавии, а вот Грузию призвали для начала выполнить «домашнюю работу».

Казалось бы, Тбилиси соответствующую работу провел. Но дополнительную интригу накануне внесла Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы.

Эксперты раскритиковали законопроект, рекомендовав не принимать его во избежание «политической инструментализации», а вместо этого сосредоточиться на судебной реформе как главной гарантии борьбы против олигархов.

Председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе заявил в этой связи, что позиция Венецианской комиссии у него вызывает недоумение. «Мы ведь просто перевели с украинского на грузинский закон об деолигархизации, принятый Верховной радой Украины»,— отметил он и напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что украинский закон был хорошим и, соответственно, Киев должен был начать работу над его выполнением. «Как при этом мнение по отношению к Грузии может быть другим, непонятно»,— удивился депутат. Между тем отметим, что Венецианская комиссия негативно оценивала и украинский закон о деолигархизации.

В четверг, уже после голосования в грузинском парламенте, Евросоюз дал понять, что в данном случае поддерживает заключение Венецианской комиссии.

«Лучше, чтобы законопроект против олигархов не был принят с учетом описанных рисков. Евросоюз готов поддержать власти Грузии в поисках лучшего решения с применением системного подхода»,— говорилось в заявлении представительства ЕС в Тбилиси.

Власти Грузии, впрочем, на принятии закона сильно не настаивают. Как пояснил в среду Ираклий Кобахидзе, документ и не понадобится, если ЕС в итоге скажет, что тема с деолигархизацией Грузии закрыта и без принятия этой спорной инициативы.

Тем более что перед руководством республики по-прежнему стоит немало других задач, поставленных Евросоюзом. Среди них — уменьшение политической поляризации, совершенствование избирательной системы, усиление борьбы с коррупцией и с оргпреступностью, проведение судебной реформы, которая позволила бы создать «полностью и по-настоящему независимую, подотчетную и беспристрастную» систему. И едва ли не каждый пункт вызывает внутри страны разногласия.

Показательный пример — поправки к «закону об общих судах», принятие которых власти сочли необходимым для выполнения рекомендаций Евросоюза в части судебной реформы. Среди прочего в документе закреплена процедура дисквалификации судей, чья деятельность может быть признана предвзятой. Оппозиция во вторник в соответствующем голосовании не участвовала. Кроме того, конфликт вызвал проект изменений закона «О Национальном банке» (вводится пост первого вице-президента этого органа, который в случае необходимости будет исполнять обязанности его президента). Во вторник парламент принял инициативу, преодолев вето президента Саломе Зурабишвили. Она разделяет опасения оппозиционеров, обвиняющих власти в стремлении фактически упразднить независимость совета Нацбанка.

Возможность лично заверить европейское руководство в том, что курс на вступление в ЕС неизменен, премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили представилась в среду: он встретился в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем. «Лидеры отметили, что признание европейской перспективы страны является историческим решением, и подчеркнули, что присвоение в конце года Грузии статуса кандидата имеет критическое значение для страны, в том числе с точки зрения снижения поляризации»,— говорится в сообщении пресс-службы грузинского правительства.

А вот возможность услышать, что думают в Брюсселе, представится 22 июня. В этот день представители Еврокомиссии представят устный отчет о том, насколько активно Украина, Молдавия и Грузия выполняют их рекомендации.

Георгий Двали, Тбилиси; Павел Тарасенко