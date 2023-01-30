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Коммерсантъ FM
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Грузии повысили кредитную оценку

Fitch снял минус с грузинского рейтинга BB–

Грузия продолжает пожинать плоды с геополитических сдвигов в регионе после начала военной операции России на Украине. Оценив экономический рост страны в результате значительного притока эмигрантов и денежных переводов из РФ, а также развитие параллельного импорта с перенаправлением транзитных потоков на Южно-Кавказский коридор, международное рейтинговое агентство Fitch изменило оценку перспектив суверенного кредитного рейтинга Грузии со «стабильной» на «позитивную», сам рейтинг повышен с BB– до BB c перспективой дальнейшего роста.

Мигранты из России разогнали рост ВВП Грузии и улучшили международную кредитную оценку страны

Мигранты из России разогнали рост ВВП Грузии и улучшили международную кредитную оценку страны

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Мигранты из России разогнали рост ВВП Грузии и улучшили международную кредитную оценку страны

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В отчете Fitch о предпосылках повышения кредитного рейтинга Грузии говорится, что стране удалось обеспечить «очень высокий рост ВВП» — 10,3% в 2022 году — и снизить госдолг. В агентстве объясняют рост международных валютных резервов Грузии «быстрым восстановлением туризма», а также «крупным притоком мигрантов и капитала из России». В Fitch называют «разумной» монетарную политику правительства Ираклия Гарибашвили: «жесткий подход в денежно-кредитной сфере», сдерживание бюджетных расходов и сокращение дефицита бюджета. По прогнозу агентства, в 2023 году «приток мигрантов и капитала из РФ не сократится», отчасти из-за «затянувшегося характера войны на Украине» и по мере того, как «мигранты все больше интегрируются в грузинскую экономику», что «даст предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга Грузии».

Факторы, связанные с военной операцией РФ, привели к укреплению курса лари на 13% по отношению к доллару США и росту международных резервов страны на $0,6 млрд, до $4,9 млрд. В Fitch ожидают, что достаточность валютных резервов Грузии к концу 2024 года составит 3,3 месяца текущих внешних платежей в сравнении с 3,2 месяца на конец 2022 года, а дефицит бюджета составит в 2023 году 2,6% ВВП, отмечая «хорошую репутацию» Грузии в области фискальной дисциплины, борьбе с коррупцией, а также в сфере реформ корпоративного управления госпредприятиями. По оценке Fitch, госдолг Грузии уже сократился до 40,1% ВВП и продолжит снижаться (до 39,7% в 2024 году). Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе, комментируя отчет Fitch, назвал оценку рейтингового агентства «логичным шагом» к улучшению в ближайшем будущем кредитного рейтинга страны до инвестиционного.

Среди слабостей грузинской экономики Fitch указывает на высокую инфляцию: в 2022 году она замедлилась с 13,3% в мае до 9,8% в декабре при базовой на уровне 6,8% — значительно выше ориентира Нацбанка Грузии в 3%. По прогнозу агентства, инфляция снизится до 5,2% на конец 2023 года в результате эффектов повышения курса валюты, снижения мировых цен на сырье и нормализации спроса.

Когда скромность не оценили

Экономист Паата Шешелидзе сказал в беседе с “Ъ”, что «Грузинская мечта» и ее правительство «не умеют выстраивать разумную коммуникацию с обществом», в результате чего «они не в состоянии донести до общества даже бесспорные достижения». В том числе значительное сокращение суверенного долга, сокращение бюджетных расходов, дерегуляцию экономической деятельности, проведение политики «маленького правительства» и так далее. «Fitch оценивает рейтинги стран в первую очередь именно исходя из концепции Doing Business»,— напомнил господин Шешелидзе. Грузинское правительство, по его словам, «последний год действовало именно в этом направлении, чем и заслужило повышение рейтинга».

Георгий Двали, Тбилиси

Повышение рейтинга стало политическим подспорьем для правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ). «В условиях, когда оппозиция обвиняет ГМ в проведении пророссийской политики, власти получили возможность продемонстрировать избирателям: эта политика приводит к повышению их благосостояния»,— сказал в интервью “Ъ” аналитик информационного агентства Nation.ge Давид Авалишвили. По его мнению, в преддверии решающих парламентских выборов 2024 года «власти лишь усилят политический крен в сторону Москвы, чтобы не потерять достижения в экономике». Впрочем, Fitch заявляет и о «влиянии геополитических факторов», отмечая, что Грузия «подвержена рискам из-за неурегулированных конфликтов в Абхазии и Южной Осетии с участием России», а усилия же правительства «по управлению отношениями с Россией потенциально осложняют задачу получения статуса кандидата в члены ЕС».

Георгий Двали, Тбилиси

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