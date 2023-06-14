От забора до отбора

В суде началось рассмотрение искового заявления ПЗСП-Групп, оспаривающего отзыв разрешения на строительство ЖК «Дом учителя» (ул. Героев Хасана, 87). На заседании выяснилось, что причиной отзыва разрешения у застройщика стали нарушения требований пожарной безопасности. Забор стройплощадки перегородил пожарный проезд к школе, расположенной на соседнем участке. В ПЗСП-Групп считают, что министерство вынесло приказ об отзыве документации, не зная достоверно о наличии нарушений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПЗСП-Групп — застройщик «Дома учителя» по ул. Героев Хасана, 87 — и представители краевого минимущества вчера встретились в зале суда по делу об отзыве разрешения на возведение дома возле школы №94.

Жилой комплекс «Дом учителя» собиралась возводить структура ПЗСП-Групп ООО СЗ «Дом учителя». Участок под комплекс располагается рядом со школой №94 в Свердловском районе Перми. Разрешение на возведение объекта выдали в декабре 2022 года, а 5 апреля региональное правительство наложило зону ограничений на участок под будущим домом. На ул. Героев Хасана, 87 установили зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Приказом краевого минимущества от 31 марта у компании отозвали разрешение на строительство дома. В министерстве заявили, что в связи с жалобами граждан начали проверку проектной документации на предмет влияния строительства на близлежащее здание школы. Застройщик, не согласный с отзывом разрешения, обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием оспорить соответствующий приказ.

В краевом минимущества сообщили, что из-за строительства ЖК «Дом учителя» не обеспечивается сквозной проезд пожарных машин к школе. Часть пожарного проезда занял забор вокруг стройплощадки, впоследствии эта часть проезда станет придомовой территорией жителей, которые могут ее огородить. Предостережение от управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому краю получило не СЗ «Дом учителя», а учебное заведение.

«Когда министерству образования стало известно, что смежный со школой участок огорожен, и вплотную к школе ведется строительство, мы выехали туда с представителями министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Был составлен акт, проведены инструментальные замеры. Мы убедились, что проезды для пожарной техники не обеспечены»,— сообщила юрист краевого минобразования. По ее словам, формально устранять нарушение должна школа, однако реконструировать себя или сокращать свою площадь для организации пожарного проезда школа не может, так как и без того переполнена и работает в две смены. Представитель ГУ МЧС заметил, что выдача предостережения — это профилактическая мера, вынесенная школе в связи с вероятным нарушением правил пожарной безопасности. Но чтобы подтвердить или опровергнуть наличие нарушений, специалистам в области пожаротушения надо изучить проектную документацию и другие документы.

Представитель СЗ «Дом учителя» заявила, что Градкодекс РФ не предусматривает дополнительных проверок проектной документации по обращениям граждан после выдачи разрешения на строительство. По данным истца, приказ об отмене разрешения на возведение ЖК был подписан 30 марта, а 31 марта региональный минобр обратился в минимущества с просьбой провести проверку проектной документации «Дома учителя». «Иными словами, минимущества подписывает приказ об отмене разрешения на строительство, не обладая информацией о том, имеются ли при возведении дома нарушения противопожарных требований. И уже после этого ведомство начинает готовить документы, связанные с теми основаниями, которые они указали в приказе»,— подчеркнула юрист СЗ «Дом учителя».

После отзыва разрешения на строительство девелопер обратился в прокуратуру Пермского края, и надзорное ведомство провело проверку. Согласно ответу прокуратуры, поступившему девелоперу 13 июня, правоохранительный орган подтвердил незаконность приказа об отзыве разрешения на строительство. В СЗ «Дом учителя» добавили, что огородили свою стройплощадку легкоразборным ограждением, которое в случае необходимости «сможет собрать даже сторож, может быть, при помощи тех же пожарных».

Представитель минобра заметила, что если это ограждение так легко разбирается, то на стройплощадку сможет проникнуть третье лицо. Юрист выразила сомнение в долгосрочности такого ограждения.

В минимущества заявили, что на момент вынесения приказа об отзыве разрешения нарушения со стороны девелопера подтверждались заключениями, представленными в материалы дела. По мнению ответчика, заявитель «передергивает факты».

Суд для изучения представленных документов отложил заседание на 17 июля.

Евгения Ахмедова