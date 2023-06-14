Пермь сыра земля

Крупный ресторанный холдинг Novikov Group вернулся к идее открыть в Перми одно из своих самых популярных заведений — ресторан «Сыроварня». Холдинг подыскивает отдельное помещение в центре города, по данным «Ъ-Прикамье», заведение может открыться в деловой части ЖК «Астра» — на месте блинной «Сковородка». По информации «Ъ-Прикамье», инициатива ускорить запуск ресторана могла исходить от краевых властей. В Novikov Group планы не прокомментировали. По мнению представителей рынка общепита, проект может иметь успех в Перми, но при условии, что цены будут скорректированы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Холдинг столичного ресторатора Аркадия Новикова (на фото) может открыть в центре Перми ресторан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Холдинг столичного ресторатора Аркадия Новикова (на фото) может открыть в центре Перми ресторан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что Novikov Group выбирает помещение для нового заведения в Перми, «Ъ-Прикамье» сообщили несколько источников в сфере управления недвижимостью. По данным одного из них, это будет ресторан «Сыроварня». В качестве площадок, по словам собеседников, холдинг рассматривает МФК «Москва» (ул. Пермская, 33) и помещения в административном здании по ул. Петропавловской, 57, где сейчас находится один из филиалов сети блинных «Сковородка».

Источник, близкий к «Сковородке», рассказал, что собственник помещения недавно предложил владельцам сети расторгнуть договор аренды по обоюдному согласию сторон, так как на эти площади претендует некий столичный проект. Что именно за проект, собеседнику не известно.

Гендиректор компании «Кортекс» (застройщик МФК «Москва») Геннадий Кузнецов отказался от комментариев.

В Novikov Group на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.

Novikov Group — первый в России ресторанный холдинг. Основан в 1991 году предпринимателем Аркадием Новиковым. Первым заведением компании стал рыбный ресторан Sirena в Москве, который по-прежнему работает. На сегодняшний день, по информации на сайте Novikov Group, в холдинг входит более 265 заведений разных кухонь, расположенных в России и других странах. Каждым рестораном или сетью одинаковых заведений управляет отдельное юрлицо. По данным kartoteka.ru, на данный момент господин Новиков выступает собственником или соучредителем 107 компаний.

В Перми у Novikov Group одно заведение — бургерная #FARШ, открывшаяся в декабре 2021 года на фуд-корте ТРЦ «Планета».

Сеть ресторанов «Сыроварня» — один из наиболее популярных проектов Novikov Group. В нее входит 37 заведений в разных городах РФ и странах СНГ, еще одна точка (в Красноярске) готовится к открытию. Основу меню составляют блюда итальянской деревенской кухни: паста, пицца из дровяной печи, супы, различные закуски и еда, приготовленная на открытом огне. Также в заведениях работают собственные сыроварни, где готовят моцареллу, рикотту, страчателлу и другие виды сыров, которые входят в состав подаваемых в ресторанах блюд и продаются отдельно.

О планах холдинга открыть «Сыроварню» в Перми впервые стало известно в октябре 2021 года. Как сообщал Business Class, ресторан сети рассматривался как якорный оператор фуд-корта в многофункциональном комплексе «Новый формат», который планируется открыть на бывшей площадке завода ЖБК-1 (ул. Героев Хасана, 42).

По одной из версий, с предложением открыть ресторан уже сейчас в центре города к Novikov Group обратились краевые власти. Отметим, что блинная «Сковородка» находится как раз напротив здания краевого правительства.

По оценке гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, если Novikov Group ориентируется на гостей с более высоким уровнем дохода, то МФК «Москва» станет хорошим вариантом для размещения ресторана. Здание по ул. Петропавловской, 57 гос­подин Ананьев также считает удачной локацией для общепита, но напоминает, что располагавшаяся там ранее чайная кондитерская «Грибушин», имевшая примерно ту же аудиторию, в 2021 году неожиданно закрылась. «Возможно, для этого был целый комплекс причин, и дело не в местоположении. Но если запускать проект там, то стоит тщательно проанализировать локацию»,— отмечает эксперт. Он предполагает, что развивать ресторан в отдельно стоящем здании холдингу сегодня интерес­нее, чем дожидаться открытия фуд-корта в мультиплексе «Новый формат». «Между точками на фуд-корте высокая конкуренция. При этом трафик в торгово-развлекательных центрах сейчас довольно низкий, и сложно прогнозировать, когда он восстановится. Конечно, выдерживать арендную нагрузку в настоящий момент тяжело и заведениям в отдельным зданиях, некоторые кафе и рестораны по этой причине перестают работать. Но, думаю, у крупного холдинга хватит ресурсов. Кроме того, раз компания уже решилась запускать проект, значит, наверняка просчитала все рис­ки»,— говорит руководитель АН «Респект».

Совладелец ресторанной группы «Фо-Рест» Вадим Яхнин считает, что новый ресторан будет интересным для Перми проектом. Основным конкурентом на местном рынке общепита, по словам господина Яхнина, может стать ресторан Interview, где также готовят сыры. Предприниматель отмечает, что для стабильного трафика в пермском заведении Novikov Group нужно будет внимательно подойти к ценообразованию. «Если речь идет, действительно, о „Сыроварне“, то у нас это заведение, скорее всего, будет относиться к сегменту „средний плюс“. Но если сделать стоимость блюд, как в московских ресторанах сети, то для Перми это будет уже премиум-сегмент. Однако посетители из этой категории, если и заинтересуются „Сыроварней“, вряд ли сохранят интерес надол­го. Все же, на мой взгляд, ориентироваться нужно на условный пермский средний класс и цены скорректировать соответствующим образом. Тогда поток гостей будет неплохой»,— полагает Вадим Яхнин.

Екатерина Артемова