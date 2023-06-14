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Коммерсантъ FM
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Суд заменил срок на исправительные работы экс-полицейским, подбросившим Ивану Голунову наркотики

Кировский облсуд заменил реальный срок отбывания наказания в колонии на принудительные работы в исправительных центрах УФСИН для экс-оперативников Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они были осуждены по делу журналиста Ивана Голунова.

Справа налево: бывшие полицейские Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов

Справа налево: бывшие полицейские Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Справа налево: бывшие полицейские Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву, которые получили по 7,5 года, а также Денису Коновалову, который был осужден на 4,5 года, суд заменил наказание на альтернативное, а именно на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН»,— сказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

По данным РБК, одному из участвовавших в деле господина Голунова оперативников, Роману Феофанову, суд отказал. Он хотел попасть в исправительный центр не далее чем в 100 км от дома, сообщает Baza.

Бывший начальник наркоконтроля по ЗАО Москвы Игорь Ляховец в суд не обращался, так как не имеет права на замену наказания, и ему предстоит отбывать полные 11 лет 6 месяцев.

Иван Голунов в суде поддержал замену наказания для Дениса Коновалова, не возражал по поводу принудительных работ Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Но был против смягчения наказания Роману Феофанову, так как экс-полицейский не принес ему извинений.

По данным Baza, журналисту также пока не выплачена компенсация в размере 1,5 млн руб., которую суд взыскал с ведомства в 2022 году.

Ирина Александрова, Киров

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