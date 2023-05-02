Системы взаимной выгоды

В Россию может прийти индийская RuPay, а в Индию — отечественная «Мир», стороны намерены признать платежные системы друг друга, сообщает The Economic Times. Похожие планы и у Турции: Анкара разрабатывает новую систему безналичной оплаты для туристов. Но сильно ли это поможет россиянам? И чем интересны индийская и турецкая системы? Об этом — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

RuPay — национальная платежная система Индии, почти как российская НСПК. Создавалась она со схожими целями — уйти от монополий западных операторов и снизить стоимость трансакций. По итогам 2020-го система занимала более половины местного рынка по количеству выпущенных карт, кроме того, RuPay активно принимают и за пределами Индии, всего в 185 странах.

Возможность ее выхода на российский рынок и карт «Мир» — на индийский стороны обсуждают последние несколько лет, началось это еще до начала боевых действий на Украине. Но после ухода из России Visa и Mastercard, а также отключения банков от системы SWIFT тема стала еще актуальнее.

Так что от взаимного признания платежных систем между странами россияне бы только выиграли, отметил руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея:

«RuPay может позволить, в частности, делать покупки в интернете, кроме того, это расширит географию платежей по сравнению с системой "Мир".

Это в любом случае какой-то шаг к интеграции. Но если мы говорим про широту приема, то это несравнимо пока с UnionPay, тем более с Visa и Mastercard».

В теории российские банки могли бы начать выпускать карты RuPay, как они делают с Unionpay. Однако этот опыт не то чтобы удачный, во всяком случае, альтернативой ушедшим Visa и Mastercard китайская система не стала. В Европе и онлайн она работает нестабильно, UnionPay принимают далеко не все банкоматы и магазины. С индийской RuPay может получится точно так же, подчеркнул глава совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов:

«Реальный функционал может несколько отличаться от заявленного. Например, карты China UnionPay, которые выпускаются российскими банками, будут ограниченно приниматься за рубежом. Есть такие локальные истории. Так, например, их какое-то время назад прекратили принимать в финских банкоматах, и вы не сможете по ним получить наличку.

Таких случаев очень много, они неизбежны. И если у вас есть конкретная задача, то надо смотреть на опыт и оценить, сможете ли вы использовать индийскую карту».

Москва и Нью-Дели также обсуждают переход на российскую систему обмена финансовыми сообщениями для проведения трансграничных платежей. Пока же они по-прежнему проходят через SWIFT, что осложняет торговлю, объемы которой резко выросли с весны прошлого года.

Вместе с тем свои экономические интересы преследует и Турция: по данным издания Hurriyet, идет разработка системы Rebit kart специально для российских туристов. После отказа местных банков от карт «Мир» это актуально, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Расширение платежных решений упростит планирование бюджета в зарубежной поездке. В Турции как таковых проблем для туристов нет, так как большинство услуг оплачивается сразу, включая, естественно, и гостиницу, и трансфер, и перелет. Но для покупок, конечно, должны быть удобные варианты».

Прежде Анкара предлагала использовать российским туристам турецкую национальную платежную систему Troy, но от планов пришлось отказаться из-за угрозы санкций. В Индии такой сценарий едва ли повторится. Но даже если страна признает «Мир», это сложно будет назвать экспансией российской платежной системы.

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Сабина Адлейба, Елена Иванова