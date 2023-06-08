Система спорных платежей

В конце июня система оспаривания трансакций через СБП, которая почти два года работала в добровольном режиме, станет обязательной для банков. Это значит, что банк отправителя будет обязан принять претензию, а банк получателя — ее рассмотреть. В большинстве случаев механизм затронет оплату товаров и услуг. Банкиры опасаются, что всю ответственность за возврат средств переложат на них, их риски вырастут, а тариф поднимать власти не согласятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На прошедшей 7 июня технологической конференции НСПК (операционно-платежный и клиринговый центр СБП, ОПКЦ СБП) было объявлено о введении с 30 июня обязательной процедуры диспута (оспаривания транcакций) в СБП. Однако для переводов между гражданами она будет действовать только в случае неуспешной операции или мошенничества. Как пояснил источник “Ъ” на платежном рынке, если при переводе средств отправитель ошибся в наборе номера получателя, то ему придется самостоятельно возвращать деньги.

При оплате же товаров и услуг процедура диспута может быть запущена, если товар или услуга не получены, оказались ненадлежащего качества или заказ отменен. На то, чтобы подать претензию, у гражданина будет 180 дней, максимальный срок рассмотрения диспута установлен в 30 календарных дней, так же как и в случае с картами платежной системы «Мир».

Процесс инициирования диспута СБП будет таким же, как и по картам «Мир». Клиент обращается в банк, со счета в котором совершил оспариваемую операцию. Банк после этого инициирует диспут на платформе НСПК. Банк получателя рассматривает данный спор, обращаясь к своему клиенту — ТСП, анализирует полученную информацию. В случае принятия положительного решения по спорной операции ОПКЦ СБП проведет автоматические расчеты между сторонами диспута.

Как пояснили в НСПК, механизм решения спорных ситуаций по оплатам через СБП действует с 2021 года, однако до сих пор не был обязательным для банков. «30 июня 2023 года в системе "Диспут+", в которой происходит оспаривание операций по картам "Мир", появится процесс "Диспут" для СБП, он станет обязательным для всех банков—участников системы»,— отметили там.

Нововведение обусловлено в том числе тем, что СБП становится все более популярным инструментом онлайн- и офлайн-оплаты покупок, число трансакций в СБП быстро растет и при возникновении спорных ситуаций необходим четкий регламент для их урегулирования, отметили в НСПК.

Общий объем операций через СБП в первом квартале 2023 года достиг 5,38 трлн руб., из которых 400 млрд руб. пришлось на оплату товаров и услуг (на 20% выше, чем в четвертом квартале прошлого года).

В банке «Русский стандарт» отметили, что сервис диспутов делает СБП удобнее для повседневного использования клиентами банка в части оплат за товары и услуги. При этом ряд банкиров считает, что у них теперь заметно прибавится проблем, особенно при оспаривании операций оплаты через СБП. Как рассказал источник “Ъ” на банковском рынке, сейчас возврат происходит от магазина покупателю через банк, но последний выступает исключительно посредником, в случае каких-либо претензий они адресуются магазину. «Теперь в случае необходимости возврата отдуваться будут банки, отдавая сначала свои деньги, а потом выбивая их из магазина, при этом банк не может без искового требования сам ничего получить с магазина»,— говорит собеседник “Ъ”. По его словам, банки в качестве компромисса просили повысить тарифы на оплату по СБП (0,2%, 0,4% или 0,7% от объема операции), чтобы компенсировать риски, однако положительного ответа не получили.

Как пояснил независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, оператор платежной системы выступает в качестве арбитра при решении спорных вопросов и тем самым обеспечивает возврат средств стороне, которая понесла убытки. «Это всегда долгая процедура, ведь она требует расследования со стороны оператора и стоит определенных денег, а целесообразна только для достаточно крупных сумм»,— отмечает он. При этом, по его словам, иногда банки—участники платежной системы предпочитают не тратить время и деньги на расследование мошеннических случаев, возмещая ущерб добровольно, но если сумма достаточно большая, то банкам будет удобно воспользоваться процедурой диспута и оспорить списание денег.

Максим Буйлов