Шведская инфляция в мае оказалась выше прогнозов из-за концертов Бейонсе

Инфляция в Швеции в мае составила 8,2% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 14 июня, опубликовало Шведское статистическое управление. Тем самым инфляция замедлилась в сравнении с 9,7% в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бейонсе во время концерта в Стокгольме

Фото: Kevin Mazur / Getty Images Бейонсе во время концерта в Стокгольме

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

При этом базовая инфляция (при ее подсчете исключают такие товары, как продукты питания и энергоносители, цены на которые сильно колеблются) оказалась выше, чем ожидали аналитики. Она составила 8,2%, чуть замедлившись с 8,4% в апреле. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали 7,8%, а шведский Центробанк — 8,1%.

По мнению экономистов Danske Bank, по крайней мере частично это может быть связано с концертами американской певицы Бейонсе, которые прошли в Стокгольме 10–11 мая. По словам старшего экономиста Danske Bank Михаэля Грана, концерты привели к существенному росту цен на отели и билеты. «Мы ожидаем, что этот неожиданный рост будет повернут вспять в июне, когда цены на отели и билеты должны вернуться к норме»,— заявил он.

Яна Рождественская