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Обход Аксая и Дальний западный обход Краснодара откроют 15 июня

Дата открытия Аксайского обхода в Ростовской области и Дальнего западного обхода Краснодара на Кубани перенесена на 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

Как заявил господин Петушенко в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме, участки планируют открыть уже завтра.

«Надеюсь, завтра мы откроем движение, вернее не надеюсь, а уверен, двух последних таких серьезных точек на этой трассе [М-4 "Дон"] - обход Ростова и обход Краснодара»,— цитирует информагентство Вячеслава Петушенко.

Напомним, ранее планировалось открыть обход Аксая 10 июня. Позже дата была перенесена, так как в церемонии должен принять участие президент России Владимир Путин.

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