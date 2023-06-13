В открытии обхода Аксая планирует принять участие Владимир Путин

Сроки открытия обхода Аксая в Ростовской области сместились из-за планов президента России Владимира Путина принять участие в церемонии запуска движения по дороге. Об этом сообщает Donnews.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Автодор».

Как сообщил в мае текущего года глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, новый обход должны были открыть 10 июня. Но сроки перенеслись на более поздние даты июня из-за планов призидента Владимира Путина также присутствовать на церемонии.

Новая дата события пока не известна.

Строительство обхода Аксая началось в 2020 году. Стоимость объекта составила 85,9 млрд руб.

Анастасия Назарова