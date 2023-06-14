Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске выросло до 48

За медицинской помощью с симптомами отравления обратились 48 жителей Братска, сообщил мэр города Сергей Серебренников. Люди полагают, что отравились фастфудом из кафе быстрого питания. Ранее сообщалось о более 35 отравившихся.

«По данным на 17:00 симптомы отравления зафиксированы у 38 взрослых и 10 детей. Госпитализировано в состоянии средней тяжести 25 человек, из них 5 детей, остальные проходят лечение амбулаторно»,— написал господин Серебренников в своем Telegram-канале.

Кафе, где продавался некачественный продукт, называется «Шаурму хочу». Оно находится на улице Кирова, 18. Люди стали жаловаться на самочувствие 13 июня. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

Ситуацию на личном контроле держит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Кафе, где продавали некачественную шаурму, четыре года назад становилось источником массового отравления, затем оно возобновило свою деятельность под другим юрлицом и названием.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Шаурму не хочу».

Мария Федотова