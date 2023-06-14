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Коммерсантъ FM
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По факту массового отравления шаурмой в Братске возбудили уголовное дело

Следственный отдел по городу Братска СКР Иркутской области возбуждил уголовное дело по фактам отравления шаурмой более 35 местных жителей. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

«В период с 13 по 14 июня в городские медучреждения обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы. На данный момент с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 11 человек, в числе которых пять несовершеннолетних детей»,— сказано в сообщении ведомства.

В СКР также добавляют, что кафе, где продавался некачественный продукт, называется «Шаурму хочу». На его территории работают следователи СК, сотрудники полиции, представители Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии. Проверку также проводит прокуратура Братска.

Влад Никифоров, Иркутск

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