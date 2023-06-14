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Коммерсантъ FM
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Шаурму не хочу

В Приангарье в кафе отравились около 40 человек

Сезон летних пищевых отравлений в Сибири начался с города Братска, где 13 и 14 июня около 40 местных жителей пожаловались на отравление шаурмой из кафе «Шаурму хочу». Из них 11, в том числе 5 детей, госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция». В надзорных органах не исключают, что число отравившихся может возрасти. В СКР возбудили уголовное дело по фактам производства и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, а Роспотребнадзор готовит материалы в суд для приостановки деятельности заведения. Ситуация также взята на контроль губернатором Приангарья и Иркутским областным центром медицины катастроф. Примечательно, что кафе, где продавали некачественную шаурму, четыре года назад также становилась источником массового отравления, попадало в поле зрения силовых структур, но затем возобновило свою деятельность под другим юрлицом и названием.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

О массовом отравлении в Братске стало известно 14 июня, хотя, по информации органов власти, Роспотребнадзора, прокуратуры и СКР, жители города с симптомами отравления обращались в течении всего предыдущего дня.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, вызовы на братскую станцию скорой медицинской помощи поступали 13 июня в период с 08:48 до 22:30 часов. «В оказании помощи участвовали 15 бригад братской ССМП. Все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме»,— уточняется в сообщении пресс-службы со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексея Шелехова.

«Пострадавшие связывали свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе "Шаурму хочу", расположенной в городе Братске. Специалистами Роспотребнадзора незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в рамках которого в кафе отобраны для лабораторных исследований пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды»,— отмечается в сообщении регионального управления Роспоребнадзора.

В администрации Братска в разговоре с «Ъ» уточнили, что люди покупали шаурму в кафе, расположенном в центральной части города на ул. Кирова, 18, во время празднования Дня России 12 июня.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что ситуация с массовым отравлением находится под контролем Иркутского областного центра медицины катастроф и его личным контролем.

Следственным отделом СКР по Братску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

«В период с 13 по 14 июня в городские медучреждения обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы. На данный момент с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 11 человек, в числе которых пять несовершеннолетних детей»,— отмечает пресс-служба ведомства.

Источники «Ъ» в правоохранительных и надзорных органах не исключают, что количество отравившихся горожан может вырасти.

В течение 14 июня на территории кафе работали следователи СКР, сотрудники полиции, территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Братске, Центра гигиены и эпидемиологии. Специалистами были взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Кроме того, были изъяты кухонное оборудование, документация, а работники заведения общепита направлены на бактериологическое исследование.

Вместе с этим проверку исполнения санитарно-эпидемиологического и иного законодательства проводит прокуратура Братска, которая также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Примечательно, что кафе по тому же адресу, но с названием «Донер кебаб» в июне и октябре 2019 года уже становилось источником массовой кишечной инфекцией.

Тогда шаурмой отравилось в общей сложности более 25 человек. «Региональный СКР проводил доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которая завершилась отказом от возбуждения уголовного дела»,— сообщили «Ъ» в ведомстве. В Роспотребнадзоре по запросу «Ъ» не смогли оперативно предоставить информацию о том, какой мере административного взыскания тогда подвергся владелец кафе, уточнив лишь, что по решению суда кафе закрывалось на 60 суток. Источник «Ъ» в надзорных структурах сообщил, что после инцидента четырехлетней давности заведение общепита осталось работать по старому адресу с прежним персоналом, однако сменило вывеску и юридическое лицо.

В настоящее время кафе не работает. В мэрии Братска сообщили «Ъ», что оно было временно закрыто еще 13 июня.

Влад Никифоров, Иркутск

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