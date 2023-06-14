МЧС сообщило о ликвидации пожара на ГРЭС в Новочеркасске

Пожар на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области был полностью ликвидирован в 16:26 (совпадает с мск). Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Ростовской области.

Возгорание на ГРЭС началось около 13:41. Загорелась кровля 6-го энергоблока. Огонь распространился на площади 200 кв. м. Были эвакуированы 150 сотрудников. Погибших нет. Пострадали три сотрудника станции, их увезли в больницу. Открытое горение на объекте ликвидировано в 14:50.

СМИ предполагали, что кровля загорелась из-за взрыва или удара беспилотника. Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг эту информацию. По его словам, при проведении работ произошел «выброс газовоздушной смеси с последующим горением».

Работа станции временно приостановлена. После пожара в регионе введут ограничения в поставке электроэнергии. Из-за пожара жители Ростова-на-Дону сообщали 161.ru об отсутствии электроснабжения.

ГРЭС — районная электростанция государственного образца. Со временем словосочетание «государственная районная» утратило смысл. Главные источники энергии, вырабатываемой ГРЭС,— торф, уголь, газ или мазут. Это обычная тепловая электростанция, которая производит тепло и электроэнергию.

Анастасия Ларина