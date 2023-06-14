Губернатор: в Ростовской области после пожара на ГРЭС введут ограничения в поставке электричества

С территории Новочеркаской ГРЭС эвакуированы 150 сотрудников станции из-за пожара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. Открытое горение на объекте ликвидировано в 14:50. Работа станции временно приостановлена. От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы, сообщил глава региона Василий Голубев

«Информация о взрыве НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции»,— написал он. Сообщения о звуке взрыва в районе станции ранее появились в соцсетях. Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии потребителям.

«При проведении технологических работ произошел выброс газовоздушной смеси с последующим горением. Внешнее воздействие исключено. Пожар локализован на площади 200 кв. м. Угрозы населению нет»,— сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

Информация о возгорании кровли 6-го энергоблока Новочеркасской ГРЭС поступила в 13:41. Площадь пожара составила 200 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону