Путин провел в Кремле переговоры с кубинским премьером Марреро Крусом

Президент России Владимир Путин принял премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса в Кремле. На встрече господин Путин объявил о планах развивать сотрудничество с Кубой в сфере энергетики, а также помочь Гаване преодолеть незаконные санкции.

«Это и энергетика, это туризм, это некоторые другие направления, которые являются приоритетными»,— перечислил президент направления развития сотрудничества с Кубой. Он отметил, что взаимоотношения двух стран развиваются, несмотря на сложности сегодняшнего дня. «Я знаю, что совсем недавно прошло заседание межправкомиссии… знаю, что у вас очень большая программа»,— сказал Владимир Путин.

«Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями… Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности»,— заявил господин Путин.

Ранее Мануэль Марреро Крус провел встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, теперь он отправится на Петербургский международный экономический форум, который проходит 14–17 июня.

Мария Федотова