В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошел пожар. Огонь охватил кровлю на 6-м энергоблоке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Площадь возгорания — 200 кв. м. Огонь тушат 46 человек, 15 единиц техники. Информация о пожаре поступила в 13:41.

В пресс-службе ПАО ОГК-2, управляющей Новочерскасской ГРЭС, корреспонденту «Ъ» сообщили, что к 14:50 открытого горения нет.

«Работа станции временно приостановлена. Причины возгорания будут устанавливаться»,— отметили в пресс-службе.

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону