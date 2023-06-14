Университет Лобачевского возобновил подготовку военных переводчиков

После двухлетнего перерыва Нижегородский государственный университет им. Лобачевского возобновил подготовку военных переводчиков по заказу Минобороны РФ. Об этом сообщил проректор вуза по стратегическому развитию Никита Авралев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проректор по стратегическому развитию ННГУ им. Лобачевского Никита Авралев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Проректор по стратегическому развитию ННГУ им. Лобачевского Никита Авралев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, срок обучения составит четыре года, студенты будут изучать арабский и турецкий языки. В 2023 году целевой заказ от Минобороны составил 10 человек.

По словам Никиты Авралева, рассматривается возможность подготовки военных специалистов по другим восточным языкам, в частности – китайскому. Пока заказа на обучение таких переводчиков нет.

Всего за последние десять лет ННГУ подготовил и выпустил около 100 военных переводчиков.

Андрей Репин