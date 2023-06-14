Лукашенко заявил о договоренности России и Украины по аренде Крыма на переговорах в Стамбуле в 2022 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года делегации России и Украины обсуждали условия аренды Крыма и Донбасса. Он заявил, что президент России Владимир Путин показывал ему этот документ. Однако украинская сторона, утверждает господин Лукашенко, от договора отказалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции»,— сказал белорусский президент в эфире телеканала «Россия 1». Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой.

Александр Лукашенко заявил, что в рамках проекта была договоренность, согласно которой главы МИДов предварительно подписывают документ, затем его судьбу решают главы государств. «Хороший был процесс, но они от него отказались»,— заключил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время пресс-кола опроверг информацию о переговорах по аренде Крыма. «Нет, это не так»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли такой вопрос. Он указал, что Крым — «неотъемлемая часть Российской Федерации».

Переговоры между Россией и Украиной начались спустя несколько дней после начала специальной военной операции. 29 марта 2022 года глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский говорил, что Украина предложила 15 лет проводить двусторонние консультации по статусу Крыма. По решению конфликта на Донбассе планировались отдельные переговоры Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако позднее стороны неоднократно заявляли, что переговорный процесс зашел в тупик.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян