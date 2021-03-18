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В 1830-х годах Франция возобновила колониальную экспансию, оккупировав север Алжира. В 1848 году страна была объявлена французской территорией и разделена на департаменты. Большинство алжирцев были лишены права занимать высокие государственные посты, служить в некоторых госучреждениях

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Хроника Алжирской войны

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18 марта 1962 года между Францией и Алжиром были подписаны Эвианские соглашения. Они положили конец войне в Алжире. Хроника противостояния, ударившего по международному авторитету Франции и унесшего жизни тысяч человек, — в фотогалерее “Ъ”.


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