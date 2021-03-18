Хроника Алжирской войны

18 марта 1962 года между Францией и Алжиром были подписаны Эвианские соглашения. Они положили конец войне в Алжире. Хроника противостояния, ударившего по международному авторитету Франции и унесшего жизни тысяч человек, — в фотогалерее “Ъ”.