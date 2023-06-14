Der Standard: активы Sberbank Europe может купить группа экс-менеджеров банка

Активы австрийского Sberbank Europe может выкупить группа бывших менеджеров банковской группы, сообщила газета Der Standard со ссылкой на источники. По решению Евросоюза (ЕС) крайним сроком продажи установлено 17 июня.

Как пишет издание, покупкой активов заинтересовался консорциум бывших менеджеров банка, в том числе бывший гендиректор Герхард Ранда и экс-председатель наблюдательного совета банковской группы Зигфрид Вольф. Стоимость активов оценивается в €200–300 млн.

В марте 2022 года Сбербанк принял решение прекратить работу на европейском рынке. В банке пояснили, что его «дочки» в ЕС столкнулись с большим оттоком денежных средств. В том же месяце управление по надзору за финансовыми рынками Австрии запретило Sberbank Europe работать в стране. Европейский центральный банк говорил, что Sberbank Europe находится на грани дефолта. В ноябре Сбербанк оспорил в суде ЕС решение по банкротству своих европейских «дочек».

Лаура Кеффер