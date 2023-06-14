Президент России поручил создать центр поддержки производства беспилотников в Татарстане

Российский президент Владимир Путин поручил предусмотреть создание в ряде регионов РФ, включая Татарстан, сеть центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотников. Указ об этом опубликован на портале Кремля.

Согласно документу, центры поддержки должны запустить до 2030 года. Все они должны будут работать по принципу «одного окна». Помимо Татарстана такие центры будут созданы в Башкирии, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской областях.

Кроме того, президент поручил продумать меры поддержки сельхозпроизводителей в зависимости от использования ими беспилотных авиасистем отечественного производства. Кабмину РФ же дано поручение расширить внедрение беспилотников, консолидировать приобретение данных систем в государственном заказе до 2030 года.

"Ъ-Казань"