Прокуратура запросила для бывшего вице-мэра Екатеринбурга 23 года колонии

Гособвинение запросило назначить бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву 14 лет колонии по делу о вымогательстве и покушении на убийство. Также прокуратура попросила суд, чтобы экс-чиновник с учетом ранее вынесенного приговора за подстрекательство к убийствам провел в заключении 23 года. Об этом «Ъ» сообщил адвокат Сергей Колосовский. Кроме того, обвинение просит назначить бывшему вице-мэру два года ограничения свободы и штраф в размере 700 тыс. руб.

С 2014 года Виктор Контеев отбывает 18-летний срок в колонии строгого режима за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам. В мае 2021-го ему было предъявлено новое обвинение по статьям о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Однако, по словам Сергея Колосовского, наказание по последним двум статьям ему не назначат из-за истечения срока давности.

Следствие считает, что с марта 2009 года по май 2010-го экс-чиновник и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в городе Петухово на границе с Казахстаном и занималось растаможкой фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые потом отправлялись в уральскую столицу на крупнейшую в регионе овощебазу №4. После отказа Максима Краснова, как полагают следователи, бизнесмена решили убить, но не смогли довести умысел до конца.

Защита Виктора Контеева заявляла, что прокуратура затягивает рассмотрение уголовного дела из-за опасения «развала дела». «Они понимают, что им не удается доказать то, что они инкриминируют. Контеев в этой истории ни при чем. Более того, не было никакого покушения на убийство, из-за которого уже осудили человек восемь. Поэтому сейчас силовики пытаются не допустить, что Контеева признали невиновным, иначе придется пересматривать приговоры тем, кого осудили ранее»,— отмечал Сергей Колосовский.

О том, как бывший уралмашевский киллер дал показания по делу экс-вице-мэра Екатеринбурга, читайте в материале «Ъ».

Илья Смирнов, Екатеринбург