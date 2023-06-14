Дольщики незавершенного дома «Треста №14» сообщают о затягивании достройки объекта

Дольщики долгостроя «Треста №14» на ул. Сокольской, 10б, в Перми сообщают об отставании от графиков завершения дома. Владельцы квартир в долгострое направили открытое обращение к гендиректору Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константину Тимофееву, губернатору Дмитрию Махонину, в краевое заксобрание и главе Перми Алексею Демкину. По мнению дольщиков, сроки достройки дома необоснованно срываются, возникла вероятность смены подрядчика.

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Напомним, долгострой «Треста №14» по ул. Сокольской, 10б, решением арбитражного суда Пермского края передан региональному отделению фонда для завершения. В феврале 2023 года по итогам конкурса договор на достройку дома заключили с казанским ООО «СФ “Основание”». Завершить объект подрядчик должен в течение девяти месяцев с момента заключения контракта, то есть к 15 ноября 2023 года.

«Однако спустя уже три месяца от начала работ наметилось стойкое отставание от графика, которое на 1 мая составило один месяц, на 30 мая — уже три месяца,— пишут дольщики.— На 1 июня 2023 года мы наблюдаем удручающую картину: демонтированы все окна и перегородки из ГКЛ. Наш дом сейчас — это кирпичный «скелет» и груды строительного мусора. Уровень готовности дома с 70% значительно понизился. И при этом на стройке находится всего пять-восемь человек (по мониторингу дольщиков в мае 2023 года)».

Авторы обращения указали, что, по данным краевого минстроя и сервиса «Наш Дом. РФ», срок сдачи дома на ул. Сокольской с 15 ноября 2023 года перенесен на I квартал 2024 года. При этом 27 апреля на встрече дольщиков, представителей регионального фонда и подрядчика СФ «Основание» был озвучен срок сдачи дома 15 ноября. Отставание подрядчика от графика работ дольщикам объяснили задержкой перевода аванса. В начале июня в службе советника губернатора по строительству и в фонде дольщикам сообщили о вероятности замены подрядчика. «Крайне обеспокоены, что процедура нового тендера займет еще не менее месяца ценного для стройки теплого сезона»,— пишут дольщики.

Дольщики подчеркивают, что обращаются за помощью к органам власти в юбилей Перми и просят посодействовать в скорейшей достройке дома. «Ъ-Прикамье» обратился в краевой минстрой с запросом о проблемах при завершении дома на ул. Сокольской, 10б.