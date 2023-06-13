Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 июня

9:03. Курский губернатор Роман Старовойт уточнил информацию о повреждениях в поселке Глушково. Всего зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. Повреждено около десятка жилых домов (в одном из них значительные разрушения) несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр.

8:34. С раннего утра 15 июня со стороны Украины идет обстрел курских поселков Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его данным, в Теткине повреждены девять домов, из которых два загорелись, и один автомобиль, а также нарушено газо- и электроснабжение. В Глушкове повреждены несколько домов. Пострадавших нет. Губернатор пообещал сообщить подробности позднее, так как прямо сейчас ВСУ продолжают обстреливать район.