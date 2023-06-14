«Росконгресс»: участие в ПМЭФ подтвердили 17 тыс. человек

В Петербургском международном экономическом форуме 2023 примет участие более 17 тыс. человек. Об этом сообщил ответственный секретарь ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков.

«В настоящий момент на Петербургский международный экономический форум подтвердили участие боле чем 17 тыс. из 130 стран и территорий. Форум является инструментом коммуникации между обществом и властью, определяющим темп и глубину происходящих в стране преобразований с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических изменений»,— приводит пресс-служба «Роконгресса» слова господина Кобякова.

Напомним, страной-гостем ПМЭФ-2023 выступают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Государство с этим статусом строит на форуме большой павильон и проводит большое количество форумных мероприятий.

ПМЭФ пройдет в Петербурге с 14 п 17 июня.

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