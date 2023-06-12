Обвиняемый — доверяемый

Во вторник экс-президент США Дональд Трамп во второй раз за три месяца предстанет перед судом. Теперь по итогам расследования спецпрокурора его обвиняют в неподобающем обращении с секретной информацией. Вряд ли можно ожидать того, что экс-президента возьмут под стражу прямо в зале суда. На время разбирательства он не просто останется на свободе, но и продолжит свою избирательную кампанию. Уже вечером во вторник он планирует выступить перед сторонниками в Нью-Джерси. При этом популярность Дональда Трампа на фоне все новых обвинений растет, чем он ловко пользуется. Демократы уже начинают обсуждать вынесение ему импичмента в случае победы на выборах в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: Chery Dieu-Nalio / Reuters Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: Chery Dieu-Nalio / Reuters

Во вторник экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз предстанет перед судом, где ему будет официально зачитано обвинение в неподобающем хранении сверхсекретной информации. Уголовное дело, в котором насчитывается 37 эпизодов, тянет на десятки лет тюремного заключения. Ожидается, что обвинение будет зачитано в федеральном суде в Майами во вторник, 13 июня, в 15:00 по местному времени (22:00 по Москве).

Среди прочего Дональда Трампа обвиняют в «умышленном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне», «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документации или записей», даче ложных показаний.

О том, что по итогам расследования спецпрокурора Джека Смита 45-му президенту предъявят обвинение, первым в соцсети Truth сообщил сам господин Трамп со ссылкой на адвокатов. А в пятницу 49-страничный документ был официально обнародован.

Однако маловероятно, что после того, как Дональду Трампу зачитают обвинение, его поместят под арест. Большинство юристов сходится во мнении, что он продолжит находиться на свободе и не потеряет возможности претендовать на номинацию от своей партии.

Напротив, 76-летний экс-президент активно использует очередной процесс, затеянный против него, для предвыборной агитации в соцсетях и рассылках среди потенциальных доноров. Команда Трампа и его сторонники настаивают на том, что дело против экс-президента политически мотивировано, а главным его бенефициаром выступает лично президент США Джо Байден. Белый дом от комментариев по этому поводу предпочитает воздерживаться.

То, что пока экс-президенту не грозит долгосрочное заключение под стражу, подтверждает его график. На вечер вторника у него уже назначено выступление перед сторонниками в Нью-Джерси. «Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов Америки, выступит с речью в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, во вторник, 13 июня 2023 года»,— говорится в сообщении на его сайте.

Это не первое выступление Дональда Трампа после известий о грядущем новом обвинении. В субботу он уже выступил перед сторонниками в штате Джорджия, где прошелся по американскому правосудию и лично Джо Байдену. «Нелепое и безосновательное обвинение против меня со стороны министерства несправедливости (Минюста США.— “Ъ”), превращенного администрацией Байдена в оружие, войдет в число самых ужасных злоупотреблений властью в истории нашей страны»,— заявлял Дональд Трамп с трибуны.

Досталось в тот вечер и его соперникам в борьбе за номинацию — губернатору Рону Десантису и бывшему вице-президенту Майку Пенсу, которых экс-президент обвинил в нелояльности. Однако те пока не торопятся атаковать его по поводу обвинений, связанных с хранением документов, продолжая придерживаться преобладающего в Республиканской партии нарратива о политической подоплеке дела.

Как бы то ни было, обвинения в адрес Дональда Трампа пока, похоже, лишь играют на руку его избирательной кампании, вызывая сочувствие однопартийцев и повышая поддержку среди рядовых избирателей.

Напомним, что Дональду Трампу уже предъявили обвинение по другому делу. В апреле в окружном суде Манхэттена (Нью-Йорк) началось разбирательство о нецелевом использовании командой Трампа средств избирательной кампании. А уже в мае, согласно данным национального агрегатора опросов общественного мнения Real Clear Politics, экс-президент, ранее, по разным опросам, немного отстававший от Джо Байдена или шедший с ним вровень, уже опережал действующего президента на 1,8 процентного пункта (45,5%).

В пятницу же замер общественных настроений, который был сделан консервативным институтом по изучению общественного мнения Rasmussen Reports, показал, что позиции Дональда Трампа лишь продолжают укрепляться — его готовы поддержать 48% избирателей, а Джо Байдена — лишь 43%.

Все это не может не волновать демократов. И по замечанию The Hill, «их страхи укрепляются». Особенно в свете появления двухпартийного движения No Label («Без ярлыка») по выдвижению общего, альтернативного кандидата от обеих партий. Появление этого движения связано с тем, что в США, по замечанию издания, растет недовольство ведущими политиками. Опросы общественного мнения показывают, что граждане Америки в принципе не в восторге от перспективы матча-реванша «Байден против Трампа». В частности, опрос, проведенный изданием NewsNation / DDHQ, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 49% респондентов в той или иной степени рассматривают возможность голосовать за стороннего кандидата в 2024 году, если Дональд Трамп и Джо Байден снова станут обладателями номинаций.

А опрос NBC News, опубликованный в прошлом месяце, показал, что 70% не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на пост президента. У Дональда Трампа эта цифра ниже — 60%. К обоим кандидатам у американцев много вопросов. В частности, беспокойство вызывает преклонный возраст политиков, особенно возраст Джо Байдена, которому к концу президентского срока в случае победы будет 86 лет. «Люди просто говорят: "У нас 350 млн человек, мы, что, не можем позволить себе другой поединок?"» — приводит The Hill слова бывшего члена Палаты представителей Фреда Аптона, сторонника движения No Label.

В Демократической партии не исключают, что такие настроения американцев могут оказаться на руку экс-президенту, поскольку оттянут голоса в первую очередь от Джо Байдена. При этом уголовное преследование не помешает Дональду Трампу баллотироваться в президенты. В авторской программе MSNBC «Инсайды с Джен Псаки» ведущая задала своему гостю, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, вопрос, что произойдет, если Дональд Трамп будет осужден, но избран на второй президентский срок в 2024 году. Господин Холдер считает, что в таком случае ему должен быть объявлен импичмент.

«Представление о том, что вы можете предстать перед судом, быть осужденным и каким-то образом победить на выборах, быть приведенным к присяге в качестве президента, кажется несовместимым с нашим представлением о правосудии, верховенстве закона. В таком случае я бы надеялся на процедуру импичмента. Не только рассмотреть, но и запустить ее. И, в конце концов, сместить с должности»,— подытожил он. К слову, предыдущие попытки объявить импичмент Дональду Трампу так и не увенчались успехом.

Екатерина Мур, Вашингтон