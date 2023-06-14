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Коммерсантъ FM
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Экс-главе Сибирского отделения РАН назначили четыре года условно по делу о приватизации коттеджа за 46 млн рублей

Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего главу Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева к четырем годам условного срока по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости».

Александру Асееву также назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Испытательный срок составит три года.

Следствие обвиняет Александра Асеева в незаконной приватизации ведомственного коттеджа, ущерб от которой следствие оценило почти в 46 млн руб. Обвинение запрашивало для него пять лет условно и штраф в размере 500 тыс. руб. Академику также предлагали передать в государственную собственность особняк площадью 600 кв. м в Академгородке.

В свою очередь Александр Асеев не признал вину. Его защита настаивает, что прокуратура не доказала предъявленное обвинение. Адвокаты также утверждают, что стоимость коттеджа значительно ниже, чем установило следствие.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Академику припомнили коттедж».

Олеся Павленко

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