Академику припомнили коттедж

В Новосибирске начались прения сторон по делу бывшего председателя Сибирского отделения (СО) РАН Александра Асеева. Академик обвиняется в незаконной приватизации ведомственного коттеджа, ущерб от которой следствие оценило почти в 46 млн руб. Прокуратура запросила для ученого пять лет условно и штраф в размере 500 тыс. руб., предложив передать в государственную собственность особняк площадью 600 кв. м в Академгородке. Адвокат настаивает на оправдании академика и признании за ним права на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель Сибирского отделения РАН, академик Александр Асеев

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Бывший руководитель Сибирского отделения РАН, академик Александр Асеев

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

На финишную прямую вышел судебный процесс над академиком Александром Асеевым, который с 2008 по 2017 год занимал пост председателя СО РАН. Первой итоги судебного следствия подвела прокуратура, которая считает, что вина ученого в ходе разбирательства нашла свое подтверждение.

Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам ФСБ, с октября 2009 года по июнь 2015 года ученый-физик Асеев якобы добился предоставления ему как главе СО РАН коттеджа в новосибирском Академгородке, а затем незаконно приватизировал дом.

Из материалов дела следует, что Александр Асеев убедил членов президиума СО РАН в том, что коттедж будет служить резиденцией для приема зарубежных делегаций, и организовал там дорогостоящий ремонт. Строительство велось силами СО РАН и за счет его средств.

Подписывая договор найма жилого помещения, академик, говорится в деле, внес в него данные своей дочери, якобы проживающей в коттедже. После чего организовал фиктивную регистрацию родственницы по указанному месту жительства и от ее имени направил в суд иск к СО РАН о признании права собственности на коттедж в порядке приватизации. При этом ученый якобы подделал подпись дочери, проживающей во Франции.

«На основании представленных фиктивных документов введенная в заблуждение судья вынесла решение об удовлетворении заявленных исковых требований. В результате противоправных действий председателя СО РАН было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение общей стоимостью около 46 млн руб.»,— указывается в материалах следствия.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет заключения) госообвинение запросило для академика Асееева пять с половиной лет условно с испытательным сроком три года и штраф в размере 500 тыс. руб. Также прокуратура потребовала передать государству коттедж академика.

Адвокат Геннадий Шишебаров считает, что прокуратура не доказала предъявленное Александру Асееву обвинение, а также не опровергла доводы защиты, приведенные в его оправдание.

По мнению адвоката, решение о предоставлении Александру Асееву служебного коттеджа было законным и соответствовало существовавшей в СО РАН практике — служебные коттеджи выделялись директорам институтов СО РАН, а Александр Асеев с 1998 по 2013 год руководил Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова. Других претендентов на указанный особняк, сказал адвокат, на тот период не было.

Сторона защиты называет бездоказательным утверждение следствия, что Александр Асеев якобы убедил членов президиума СО РАН в том, что коттедж будет служить представительской резиденцией для приема зарубежных делегаций: дом изначально предоставлялся академику и его семье для проживания. Ранее экс-председатель СО РАН отмечал, что он как наниматель служебного помещения должен был обеспечивать только косметический ремонт, а коттедж нуждался в капитальном.

Защитник отметил, что Александр Асеев безвозмездно передал в собственность РФ принадлежащую ему и его жене 4-комнатную квартиру площадью около 137 кв. м в элитном доме на проспекте Академика Коптюга в Академгородке.

«Супруги Асеевы могли подарить квартиру близким родственникам. Они могли продать ее третьим лицам, выручив за нее значительную сумму. В этом случае Александра Асеев становился бы гражданином, не обеспеченным жилым помещением, и никаких препятствий для получения в пользование служебного коттеджа у него бы не было. Но так мог действовать лишь непорядочный человек. Академик Асеев — порядочный человек. Поэтому он не продал свою вышеназванную квартиру перед получением служебного коттеджа и не обогатился за счет ее продажи. После заселения в служебный коттедж и его приватизации дочерью он подарил свою дорогостоящую квартиру РФ, которая передала ее в оперативное управление СО РАН»,— рассказал адвокат Шишебаров

Защитник добавил, что о факте дарения четой Асеевых дорогостоящей квартиры государству следствие умолчало. «Указав в обвинении это обстоятельство, следователь собственными руками разрушил бы сформулированное им обвинение в мошенничестве»,— считает господин Шишебаров.

Адвокат обратил внимание, что всего в новосибирском Академгородке в 2014–2015 годах учеными и членами их семей было приватизировано 30 служебных коттеджей и 53 служебных квартиры. Никто, кроме супругов Асеевых, говорит защитник, при приватизации коттеджей и квартир ничего государству не дарил.

Адвокат Шишебаров заявил «Ъ», что будет настаивать на оправдании Александра Асеева за отсутствием состава преступления в его действиях и на признании за академиком права на реабилитацию за необоснованное, по мнению защиты, уголовное преследование. 12 мая защитник продолжит свое выступление.

Александр Асеев 15 лет возглавлял новосибирский Институт физики полупроводников Сибирского отделения РАН. Является специалистом по атомной структуре, электронным свойствам и диагностике полупроводниковых систем. Председателем СО РАН избирался дважды: в 2008 и 2013 годах. Осенью 2017 года Александр Асеев не согласился с выбором президиума Сибирского отделения РАН, рекомендовавшего на пост будущего главы Валентина Пармона, который в итоге и возглавил СО РАН.

Константин Воронов, Новосибирск