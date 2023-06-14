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Коммерсантъ FM
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обновлено 03:21

В Одессе прогремели взрывы

В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса по оповещению. В Одессе слышали мощные взрывы. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в одном из районов города начался пожар.

Взрывы в Одессе раздались после объявления воздушной тревоги, пишут «Зеркало недели» и УНИАН. По данным «Нового Издания», в городе работает система ПВО. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Запорожье, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Олеся Павленко

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