Прокурор запросил 19,5 лет колонии для москвича, который бросил бутылку с бензином в автозак Росгвардии

Гособвинение запросило на прениях сторон 19,5 лет колонии для Виталия Кольцова, который бросил в автозак Росгвардии бутылку с бензином в прошлом году на площади Революции. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Гособвинитель в прениях сторон запросил 19,5 лет колонии для Виталия Кольцова, приговор будет оглашен завтра, 14 июня, в 9:45»,— сообщили агентству в суде.

Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ и отец троих детей. Как писала «Медиазона» (признана Минюстом РФ иностранным агентом), 2 мая 2022 года господин Кольцов бросил две бутыли с бензином в автозаки Росгвардии. Один из них загорелся, пожар потушили спустя полторы минуты. В тот же день его задержали, 4 мая отправили под арест. С тех пор он находится в СИЗО.

Виталия Кольцова обвинили в покушении на убийство 12 сотрудников Росгвардии (ст. 317 УК) и умышленной порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК). По его словам, он хотел совершить символический поджог в знак протеста и причинять кому-либо вред не планировал. Однако сторона обвинения утверждает, что его целью было покушение на убийство. При этом господин Кольцов признал вину в порче имущества.

Его дело рассматривала комиссия присяжных. 7 июня они отказались признать его виновным в покушении на убийство 12 сотрудников Росгвардии, но согласились со статьей о порче имущества. Стоимость деталей поврежденного автозака оценена в 61,9 тыс. руб.

В последнем слове Виталий Кольцов сказал, что не понимает, почему обвинение проигнорировало вердикт присяжных. «Моя основная просьба к суду — оправдать меня в преступлении, которого я не совершал, а за совершенные преступления отправить в колонию-поселение»,— сказал он.

Олеся Павленко