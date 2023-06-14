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Коммерсантъ FM
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Украинский военкор оказался не фрост

Автора телеграм-каналов будут судить по обвинению в расстреле раненого связиста из ДНР

Прокуратура объединенной группировки войск и сил в Донбассе утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении корреспондента информационной службы запрещенного в России подразделения «Азов» Национальной гвардии Украины Николая Куща (позывной Фрост). По версии следствия, старший солдат Кущ не только размещал на ресурсах отряда в интернете материалы о том, как боевики поступают с захваченными в плен военнослужащими ДНР и России, но и сам принял участие в одной из казней, застрелив тяжело раненного связиста.

Николай Кущ из Днепра с октября 2021 года проходил службу по контракту в отряде специального назначения, входящем в состав войсковой части №3057 (запрещенный в РФ национальный батальон «Азов»). Состоял в должности корреспондента информационной службы в звании старшего солдата.

Известность же Фрост получил как автор телеграм-каналов «Танцуй Убивай!», Mr.Fostovik и других, размещавших ролики, снятые бойцами запрещенного «Азова». Среди них были клипы, запечатлевшие пытки и убийства пленных, стрельбу по мирным жителям и другие преступления, сопровождаемые композициями в стиле панк-рока.

В одной из таких историй солдат Кущ, по версии СКР, принял самое непосредственное участие. В марте–апреле 2022 года он вместе с другими военнослужащими размещался на позиции с условным названием «Феникс» в частном доме на улице Красной Азовской Флотилии в Мариуполе. В середине апреля Николай Кущ, обнаружив движение противника недалеко от «Феникса», вместе с бойцами, использовавшими позывные Адан и Эльф, отправился к перекрестку улиц Красной Азовской Флотилии и Лебедя. Выглянув из-за угла дома, Фрост примерно в 100 м от себя увидел подбитую БМП, рядом с которой находился военнослужащий ДНР. В него, говорится в деле, корреспондент произвел несколько выстрелов из автомата АК-74, «вследствие чего потерпевший был ранен и перестал участвовать в боевых действиях». «Осознавая тот факт, что потерпевший выведен из строя ранением и поэтому не способен защищаться», рядовой Кущ тем не менее не стал воздерживаться от каких-либо враждебных действий в его отношении, отметили в Главной военной прокуратуре.

Согласно показаниям самого Фроста, они втроем подбежали к противнику, после чего он забрал у последнего винтовку. Затем правой рукой Николай Кущ перевернул раненого на спину и произвел из АК-74 смертельный выстрел ему в голову.

Погибшим, как установило затем следствие, оказался уроженец Макеевки, мобилизованный сразу после начала СВО. Службу он проходил в 5-й отдельной мотострелковой бригаде имени первого главы ДНР Александра Захарченко, в которой был рядовым радиотелефонистом во взводе связи.

В окончательной редакции Фроста, который с другими националистами сдался на территории завода «Азовсталь», обвинили в совершении преступления, предусмотренного несколькими пунктами ч. 2 ст. 105 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды) УК, а также ст. 356 (применение запрещенных методов ведения войны) УК.

Супруга Николая Куща, добиваясь его обмена, провела несколько акций в Киеве и других украинских городах, написала открытые письма к властям Украины и стран, которые ее поддерживают, но ее мужу это не помогло. Сам Фрост полностью признал свою вину, в присутствии адвоката подробно рассказав, как происходили вменяемые ему события. Как лицо, совершившее особо тяжкое преступление, в обменные списки националист не попал. Теперь его дело по существу рассмотрит Верховный суд ДНР. Рядовому Кущу грозит пожизненный срок. К такому же наказанию, как сообщал “Ъ”, был приговорен его сослуживец Алексей Кыркалов (Фриц), без следствия и суда расстрелявший пленного танкиста.

Николай Сергеев

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