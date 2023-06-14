Фармкомпании проявили рекрутинговую активность

Фармкомпании в РФ увеличили спрос на персонал, следует из доклада, подготовленного рекрутинговой компанией Get Experts. Их выводы частично подтверждает статистика рекрутинговых компаний hh.ru и Ventra. Как следует из доклада, на рынках фармацевтики и розницы сформировался стабильный спрос на сотрудников — в основном из-за необходимости заменять ушедших работников. В перспективе, впрочем, компании, особенно российского происхождения, будут открывать и новые ставки, отмечают авторы доклада. «Сейчас мы наблюдаем отложенный спрос, особенно у компаний, которые долгое время находились в подвешенном состоянии, не зная, как продолжится их деятельность на российском рынке»,— отмечают они. В то же время команды продаж усиливают как отечественные, так и зарубежные фармкомпании: у первых это связано с расширением бизнеса, у вторых — с перераспределением маркетинговых бюджетов.

Как показывает статистика hh.ru, на начало июня в РФ было открыто 57,5 тыс. вакансий для специалистов в медицине и фармакологии, что на 17% выше, чем годом ранее. Как отмечает руководитель направления Life Science компании Ventra Наталья Курантова, рекрутеры действительно фиксируют рост спроса на сотрудников со стороны фармкомпаний, однако в основном соискательскую активность проявляют российские или иностранные компании с локальными заводами по производству препаратов в РФ. «У многих иностранных производителей по-прежнему заморожены бюджеты на маркетинг, а также приостановлено проведение новых клинических исследований. В то же время те компании, которые успели локализовать производство лекарств или БАДов в РФ, могут сейчас наращивать свою активность на рынке и ищут специалистов»,— отмечает она.

При этом, как следует из доклада Get Experts, заполнить открывающиеся вакансии оказывается непросто. Уже занятые кандидаты зачастую не готовы менять работу, а те, кто активно ищет новую позицию, зачастую интересуются только удаленной работой, которую компании стараются избегать. Вывод о низкой конкуренции за рабочие места в отрасли подтверждают и данные hh.ru — на фоне роста числа вакансий количество резюме медиков и фармацевтов осталось стабильным (около 112 тыс.), в результате на каждую вакансию приходится менее двух резюме (год назад — 2,3).

Анастасия Мануйлова