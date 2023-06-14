Новые регионы запросили выборы

Как стало известно “Ъ”, руководители всех четырех новых регионов, где действует режим военного положения, обратились в Центризбирком (ЦИК) с инициативой о проведении на их территории выборов в осенний единый день голосования. В соответствии с недавними поправками к избирательному законодательству ответ на эти обращения будет дан после консультаций ЦИКа с Минобороны и ФСБ. По мнению экспертов ассоциации «Независимый общественный мониторинг», несмотря на все сложности, новые субъекты РФ имеют хорошие стартовые условия для проведения выборных кампаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей направили в ЦИК обращения с инициативой о проведении выборов 10 сентября 2023 года, “Ъ” сообщили несколько источников в ЦИКе и в одном из этих регионов, а также подтвердил зампред Центризбиркома Николай Булаев. По словам одного из собеседников “Ъ”, результаты рассмотрения этих обращений будут обнародованы только по итогам консультаций ЦИКа с Минобороны.

Военное положение во всех новых регионах было введено в октябре 2022 года указом президента Владимира Путина. На тот момент федеральный конституционный закон «О военном положении» запрещал проведение выборов в регионах, где действует такой режим. При этом в одобренных той же осенью конституционных законах о принятии в состав РФ новых субъектов говорилось, что первые выборы в их законодательные органы и органы местного самоуправления должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года. В мае Госдума устранила эту правовую коллизию, приняв поправки, разрешающие проводить выборы в условиях военного положения (как на всей территории, где оно введено, так и на ее части) после консультаций ЦИКа с Минобороны и ФСБ. Инициировать старт кампании должен глава региона, который не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направляет в ЦИК соответствующее обращение. В этом году единый день голосования назначен на 10 сентября, то есть обратиться в ЦИК руководители субъектов могли не позднее 12 июня.

Теперь в течение пяти дней с момента поступления обращений ЦИК должен провести консультации с Минобороны и ФСБ, по итогам которых комиссия примет решение о назначении выборов или об отклонении инициативы губернатора. Кроме того, ЦИК вправе сократить сроки проведения кампании, а также приостановить уже начавшиеся избирательные действия, если подготовка и проведение выборов представляют угрозу жизни и здоровью граждан. После устранения опасных обстоятельств кампания может быть возобновлена.

Между тем эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) полагают, что, несмотря на объективные сложности, касающиеся в том числе паспортизации населения и учета избирателей, новые регионы имеют хорошие стартовые условия для проведения своих избирательных кампаний. Это следует из аналитического доклада НОМ, презентация которого состоялась 13 июня на круглом столе в информационном агентстве «Россия сегодня». Напомним, в начале 2023 года ЦИК решил не публиковать сведения о численности избирателей в новых субъектах в связи с действующим там режимом военного положения.

«Несмотря на продолжение военных действий в отдельных частях территорий новых регионов, это обстоятельство не должно стать фактором, ограничивающим избирательную субъектность»,— считают авторы доклада. Они также отмечают, что все пять парламентских партий уже объявили о желании участвовать в региональных и муниципальных кампаниях на новых территориях. Поэтому на предстоящих выборах «можно ожидать высокую конкурентность на фоне оживления внутриполитической активности», говорится в документе.

Исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, выступая на круглом столе, выразила надежду, что на осенних выборах будут созданы экстерриториальные участки, чтобы жители новых регионов, находящиеся за их пределами, все равно могли принять участие в голосовании. Такая возможность появилась в избирательном законодательстве вместе с поправками о проведении выборов в условиях военного положения. Как ранее пояснял зампред ЦИКа Николай Булаев, необходимость создания таких участков обусловлена тем, что механизм «Мобильный избиратель», позволяющий гражданам голосовать не по месту их жительства, работает на основе регистра избирателей и портала «Госуслуги», а жители новых регионов не всегда имеют полные реквизиты для внесения их данных в электронные системы. Госпожа Булгакова также считает, что в законодательстве следует уточнить перечень документов, которые жители новых территорий могут использовать при голосовании вместо паспорта РФ.

В свою очередь, политолог Александр Асафов, который тоже принимал участие в круглом столе, отметил, что у жителей новых регионов есть большое желание участвовать в больших делах своей страны, а выборы — это серьезный элемент «больших дел». Поэтому, по его мнению, выборы в новых регионах, безусловно, должны состояться. Эксперт также считает правильным решение проводить парламентские выборы в новых субъектах только по партспискам: это, по его мнению, позволит учесть все партийное многообразие и заставит сами партии более четко выражать свои позиции и искать своего избирателя.

Елена Рожкова, Анастасия Корня