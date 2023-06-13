ЦБ улучшил прогноз прибыли российских банков в 2023 году с 1,5 трлн руб. до 2 трлн руб.

Банковский сектор в России по итогам 2023 года может заработать свыше 2 трлн руб. в отсутствие новых шоков, следует из прогноза Банка России. В мартовском прогнозе ЦБ ожидал, что прибыль российских банков по итогам года составит около 1,5 трлн руб.

«Основные причины изменения прогноза — значительная маржа (годовой прогноз повышен до 4,3–4,5%) и высокие фактические показатели начала года (1,1 трлн рублей за четыре месяца), в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля»,— говорится в пресс-релизе регулятора.

Банк России также повысил прогноз по росту кредитования с 8–12% до 9–13% с учетом сильных показателей первого квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%). Регулятор увеличил на один процентный пункт диапазон прогноза роста ипотечного кредитования — до 13–17%, а прирост потребительского кредитования ожидается на уровне 9–13%.

Средства компаний в текущем году могут увеличиться на 13–17%. По предыдущему прогнозу рост ожидался на уровне 12–16%. При этом прогноз роста средств населения с предыдущего раза не изменился и составил 8–12%.

В конце мая директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что ЦБ может повысить прогноз по чистой прибыли банковского сектора. За январь—апрель 2023 года банки уже заработали 1,1 трлн руб., следует из обзора (.pdf) развития банковского сектора, опубликованного 31 мая. По итогам первых четырех месяцев 2023 года число прибыльных банков составило 265, это более 80% количества игроков. Вместе с тем в апреле чистая прибыль банков сократилась на треть по отношению к предыдущему месяцу — до 224 млрд руб.

Подробнее о финансовых показателях банковского сектора — в материале «Ъ» «Было, да снова прибыло».

Эрдни Кагалтынов