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Коммерсантъ FM
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ЦБ спрогнозировал прибыль банков в 2023 году на уровне 1,2–1,5 трлн рублей

Центробанк ожидает, что в 2023 году прибыль российских банков составит 1,2–1,5 млрд, в 2024-м — 1,2–1,7 млрд руб. В 2022 году показатель упал в 12 раз, до 203 млрд руб.

«Ожидаем, что при отсутствии новых потрясений сектор заработает больше 1 трлн руб. в 2023 году. Тем не менее это значительно ниже результата 2021 года (2,4 трлн руб.), так как, по нашим оценкам, расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом значительного объема реструктурированных кредитов и постепенного вызревания проблем»,— говорится в обзоре Банка России (.pdf).

Банк России отмечает, что в 2022 году прибыль значительно упала из-за роста резервов (примерно на 2 трлн руб. больше, чем в 2021 году) и убытков от валютной переоценки (1 трлн руб.). Это было частично компенсировано доходами от конверсионных операций (0,6 трлн руб.).

Как отмечает ЦБ, результат в 2022 году оказался лучше «изначальных более пессимистичных ожиданий». Однако ситуация неравномерная по сектору, и отдельные банки понесли «серьезные убытки». В первом полугодии 2022-го 89 кредитных организаций (57% активов) были убыточными. По итогам года ситуация выправилась — на прибыльные банки приходилось около 78% активов сектора. «Это ниже, чем в 2021 году (98%), но не критично, и с учетом накопленных ранее буферов капитала системной докапитализации не требуется»,— отмечается в обзоре.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в марте прогнозировала, что прибыль банковского сектора в 2023 году превысит 1 трлн руб.

Подробнее о прогнозах ЦБ — в материале «Ъ» «Резервы прибыли».

Леонид Уварчев

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