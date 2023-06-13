ЦБ прогнозирует рост ипотечного кредитования на 13-17% в 2023 году

Банк России ожидает, что ипотечный портфель в 2023 году вырастет в диапазоне от 13% до 17%. В 2024 году ЦБ ожидает рост ипотечного кредитования на 13-15%, следует из обзора (.pdf) банковского сектора за I квартал текущего года.

По данным ЦБ, темпы роста ипотечного портфеля в первом квартале 2023 года замедлились по сравнению с четвертым кварталом 2022 года с +7,2% до +4,2% из-за повышенного спроса на льготную ипотеку в прошлом году. При этом в первом квартале текущего года общий объем выданных ипотечных кредитов составил 1,3 трлн руб, сообщает Банк России.

В конце 2022 года некоторые игроки допускали в случае сворачивания госпрограммы падения ипотечного рынка на 25% и более. Однако в итоге программу льготной ипотеки продлили до середины 2024 года. Для заемщиков цена вопроса поднялась с 7% до 8% годовых. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отмечала, что из-за льготной ипотеки на рынке возникли дисбалансы, поэтому ситуация требует коррекции.

9 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать. По ее словам, нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья.

К концу мая средневзвешенные ипотечные ставки по кредитам на жилье в новостройках превысили 6% годовых, достигнув максимума с осени 2021 года. Одной из причин на рынке называют сворачивание программ с субсидией от застройщика, после того как ЦБ ужесточил регулирование. Выдачи ипотеки на первичном рынке в апреле упали на 8,8%.

Подробнее о ситуации на рынке новостроек — в материале «Новостройки дорожают в кредит».

Эрдни Кагалтынов