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Коммерсантъ FM
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ЦБ может обновить прогноз по чистой прибыли банков

Прогноз по чистой прибыли банковского сектора может быть повышен, допустил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в кулуарах банковской конференции Ассоциации банков России.

«Проблема в том, что простая экстраполяция не очень хорошо работает, есть ряд волатильных факторов, компонент, есть разовые факторы»,— пояснил господин Данилов. Но пока, по его словам, ориентир по прибыли сохраняется — «около 2 трлн руб.».

Текущий прогноз ЦБ по прибыли банков — 1,9 трлн руб. За январь—апрель 2023 года банки уже заработали 1,1 трлн руб., следует из обзора о развитии банковского сектора, опубликованного 24 мая. По итогам первых четырех месяцев 2023 года число прибыльных банков составило 265 шт., то есть свыше 80% от количества игроков. Вместе с тем в апреле чистая прибыль банков сократилась на треть по отношению к предыдущему месяцу — до 224 млрд руб.

Подробнее о финансовых показателях банковского сектора — в публикации «Ъ» «Было, да снова прибыло».

Ольга Шерункова

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