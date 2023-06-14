Юань не сберегли

По итогам апреля доля валютных вкладов и счетов в банках в дружественных валютах достигла 12,7%. Преимущественно это китайский юань, остальные «мягкие» валюты пока являются экспериментальными. По прогнозам участников рынка, по итогам следующего года доля юаня в валютных сбережениях граждан достигнет 45%. Впрочем, пока полностью заместить доллар и евро они не смогут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно данным, опубликованным во вторник ЦБ, доля нетоксичных валют в структуре валютных сбережений населения в банках (счета и вклады) составила по итогам апреля 12,7%. За апрель показатель вырос на 1,6 п. п. По данным ЦБ, на 1 апреля объем средств граждан на валютных счетах и вкладах в банках составлял 4 трлн руб. Таким образом, на нетоксичные валюты приходилось на тот момент 44,4 млрд руб.

В текущем году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней, прогнозируют в ВТБ. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года ее доля превысит 45%, уверены в банке. «Объем китайской валюты на счетах розничных клиентов стабильно увеличивается, юань играет все большую роль в развитии новой экономики России,— отмечает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.— По итогам пяти месяцев нынешнего года портфель депозитов в юанях только в ВТБ вырос на 41%, до 9,4 млрд юаней. Именно китайская валюта сегодня выступает главной альтернативой, по сути, "ушедшим" из страны доллару и евро». Прочие «мягкие» валюты пока только ищут своего потребителя в России, выступая в качестве «нишевых предложений», заключил он. «Мы ожидаем, что около 40% валютных сбережений будут храниться в юанях на конец 2024 года. По итогам 2025 года — около 65%,— говорит директор по развитию розничного бизнеса банка "Синара" Анна Волкова.— Популярность долларов и евро снижается из-за снижения числа доступных инвестиционных инструментов в этой валюте и высоких страновых рисков». По словам начальника отдела развития накопительных продуктов Альфа-банка Натальи Волошиной, юань — новая валюта для российского вкладчика, поэтому пока отношение к ней очень аккуратное.

Впрочем, несмотря на дедолларизацию, далеко не все физические лица, имеющие валютные вклады, хотят их закрывать и конвертировать в рубли по курсу ЦБ, возможно, ожидая изменения ситуации в перспективе либо ожидая ослабления курса рубля, чтобы заработать на курсовой разнице, поясняет аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. «Дедолларизация, конечно, происходит, но в микроскопическом масштабе, в том числе потому, что безналичные юани сложно потратить, мало кто выбирает в качестве отпускного направления Китай, а рассчитывать на рост курса юаня к курсу рубля в текущей ситуации в мировой экономике рискованно,— поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Людей просто вынудили отказаться от доллара в пользу юаня, потому что наличные доллары до сих пор нельзя снять со счета в банке». Сегодня интерес граждан к юаневым вкладам поддерживается высокими ставками (до 3,6%), добавляет управляющий директор НКР Михаил Доронкин. По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, как инструмент для сбережений юань пока не очень популярен, в том числе потому, что не является свободно конвертируемой валютой. «Перспективы перетока средств в юань будут в значительной мере зависеть от успеха перевода внешней торговли на расчеты в дружественных валютах, однако при возможном росте доли депозитов в юанях этот процесс будет в значительной степени происходить за счет увеличения их объемов, а не отказа от доллара и евро»,— заключает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Ксения Дементьева