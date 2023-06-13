Передвижную насосную станцию переместят со Смоленской на Запорожскую АЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что передвижная насосная станция отправлена со Смоленской на Запорожскую АЭС. По его словам, станция будет дополнительным источником пополнения воды для охлаждения ЗАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

«Со Смоленской атомной станции идет (на ЗАЭС.— “Ъ”) передвижная насосная станция, которая в состоянии откачивать воду даже из душа. За счет этого мы получим еще источник пополнения»,— сказал господин Карчаа (цитата по «РИА Новости»). Для поддержания уровня воды в пруду-охладителе были проведены работы по гидроизоляции, также ведется работа по добыче воды из артезианских скважин, отметил он. По его словам, в крайнем случае для охлаждения ЗАЭС можно использовать питьевую воду, которая добывается для снабжения Энергодара.

6 июня произошло обрушение плотины Каховской ГЭС. После этого уровень воды в резервуаре, который охлаждает ЗАЭС, начал снижаться. 11 июня он находился на уровне 11,27 м против почти 17 м до прорыва плотины ГЭС. Пресс-служба ЗАЭС ранее сообщала, что угрозы для безопасности станции нет. Ситуацию на ЗАЭС лично оценит глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Эрдни Кагалтынов