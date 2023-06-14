Смольный считает КВД богадельней

«Невская община Древлеправославной Поморской церкви» обратилась в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой передать ей здание действующего КВД на Волковке — памятника регионального значения площадью 5,8 тыс. кв. м. Это уже не первое обращение религиозной организации, но с 2009 года Смольный отвечает староверам отказом. Город нехотя расстается с подобными объектами в черте города, занимаемыми госучреждениями, констатируют эксперты, и до недавнего времени суды вставали на сторону властей. После разъяснений Верховного суда у религиозных организаций появился шанс на возвращение объектов культа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimapia.org Фото: wikimapia.org

Региональный памятник «Главный корпус Волковской богадельни» на набережной реки Волковки был построен в 1880–1882 годах по проекту архитекторов Федора Габерцетеля и автора тюрьмы «Кресты» Антония Томишко (включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в 2019 году). Cама Волковская богадельня появилась еще в 1777 году «по почину старообрядцев федосеевского согласия» при поддержке купцов Дмитрия Воробьева и Петра Волкова, которые сначала основали кладбище и построили деревянный молитвенный дом. Позднее в 1784 году старообрядцы возвели каменную молельную, а уже позднее комплекс был дополнен зданием богадельни, следует из текста обращения Невской общины.

Как рассказал «Ъ-СПб» председатель правления Невской общины Александр Анащенко, религиозная организация просит город вернуть здание староверам для восстановления исторической молельной с 2009 года. В 2009–2010 годах община обращалась в комитет имущественных отношений (КИО), в 2013 году — к губернатору Георгию Полтавченко, в 2019 году — снова в комитет. «Каждый раз нам отказывали, ссылаясь на то, что здание исторически не было молельным домом, а являлось богадельней — то есть по сути медицинским учреждением». По такому же назначению здание используется и сегодня. С 2000-х годов здесь располагается городской кожно-венерологический диспансер.

В нынешнем обращении в КИО Невская община акцентирует внимание на том, что Волковская богадельня изначально была возведена как молитвенный дом, а впоследствии была физически расширена и, кроме совершения богослужений, стала использоваться для благотворительной деятельности и социального обслуживания. Обращая внимание на этот факт, старообрядцы ссылаются на «Обзор судебной практики по спорам о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» Верховного суда РФ от 16.11.2022, в котором говорится, что для отнесения недвижимости к имуществу религиозного назначения «необходимо учитывать цели, для которых осуществлялось его строительство, а не функциональное назначение и вид использования этого имущества в настоящее время».

«До публикации упомянутого обзора Верховного суда действительно достаточно часто суды отказывали в передаче имущества в силу того, что его текущее назначение и вид использования не отвечают целям передачи, то есть осуществления богослужения, — поделился наблюдениями Александр Терентьев, судебный эксперт группы Veta. — То есть, даже если в прошлом здание использовалось для совершения культовых мероприятий, в настоящее время оно может использоваться в качестве концертного зала, больничных корпусов, библиотеки, дома культуры и так далее, поэтому для изначальных целей использоваться не может, а значит, не подлежит передаче религиозной организации».

Верховный суд указал, что такая позиция несостоятельна и ключевым фактором является установление изначальной цели сооружения здания, поясняет господин Терентьев. «Но остается вопрос относительно того, как быть с помещениями, которые изначально не служили именно целям совершения культовых мероприятий, но принадлежали религиозным организациям и общинам. То есть если в вопросе о передаче храма все более или менее очевидно, то вопрос относительно возможности передачи, например, келий, хозяйственных помещений или принадлежавших церкви доходных домов и предприятий не имеет столь очевидного ответа», — предупреждает эксперт.

На вопрос, готова ли Невская община взять на себя расходы по приведению в порядок и восстановлению исторического назначения здания прихода на Волковке, Александр Анащенко ответил: организация понимает, что понадобятся большие вложения. «У нас небогатая церковь, но как раньше наши приходы создавали купцы, так и сегодня есть состоявшиеся люди, готовые помочь», — ответил представитель общины. В качестве успешного примера возвращения здания старообрядцам господин Анащенко привел приход на Тверской улице: «Нам его вернули, и теперь эта церковь украшает город».

Назвать примерную стоимость работ в Волковской богадельне председатель правления Невской общины затрудняется. Александр Демин, член ИКОМОС, руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отметил, что поскольку здание эксплуатировалась, то внутри оно, скорее всего, находится в удовлетворительном состоянии. «Основной фронт ремонтных и восстановительных работ в данном случае приходится на фасад здания и частично утраченную историческую кровлю. Они же являются главными предметами охраны помимо внутренних конструктивных элементов», — предполагает господин Демин. Стоимость только фасадных работ господин Демин оценивает в сумму не менее 50 млн рублей.

В пресс-службе КИО уточнили, что обращение Невской общины будет рассмотрено в течение месяца. Кадастровая стоимость объекта оценивается в 60,5 млн рублей.

Александра Тен