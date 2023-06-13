Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ думает над выходом из зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. По его словам, зерновые коридоры активно используются Украиной для запуска морских беспилотников.

По словам Владимира Путина, Россия заключила зерновую сделку не ради Украины, а для помощи дружественным России государствам Африки и Латинской Америки. Однако партнеры по сделке, как отметил президент России, «обманули» Москву и фактически отказались выполнять ее условия.

«Мы думаем над выходом из зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников. Россия в случае выхода из зерновой сделки готова будет бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины»,— сообщил глава государства в ходе встречи с военными корреспондентами.

В мае Россия продлила участие в зерновой сделке, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Основным условием Москвы для дальнейшего продления сделки было переподключение Россельхозбанка к SWIFT. В конце мая глава МИДа Сергей Лавров сказал, что, если требования РФ не выполнят, сделка перестанет функционировать.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Александр Кислов