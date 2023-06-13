Центризбирком получил обращения о проведении выборов от всех новых регионов

Главы всех четырех новых субъектов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — официально обратились в Центризбирком (ЦИК) России с инициативой о проведении в сентябрьский Единый день голосования выборов регионального и местного уровней. Об этом «Ъ» сообщили источники в ЦИКе и в одном из этих регионов, также это подтвердил зампред Центризбиркома Николай Булаев. По словам одного из собеседников «Ъ», результаты рассмотрения этих обращений будут обнародованы только по итогам консультаций ЦИКа с Министерством обороны.

Напомним, Госдума в мае приняла закон, разрешающий проводить выборы на территориях, где введено военное положение, при условии их назначения в особом порядке. Согласно этим поправкам, предложение о проведении выборов инициирует глава соответствующего субъекта РФ, который не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования должен направить в ЦИК соответствующее обращение.

Центризбирком не позднее чем через пять дней со дня поступления обращения проводит консультации с Минобороны и ФСБ, по итогам которых принимает решение о назначении выборов либо об отклонении инициативы главы региона. Кроме того, ЦИК может поддержать назначение избирательной кампании, но сократить сроки ее проведения. При этом если подготовка и проведение выборов будут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, избирательные действия могут быть приостановлены, а после устранения опасных обстоятельств кампания может быть возобновлена.

Военное положение во всех новых регионах было введено 19 октября 2022 года указом президента Владимира Путина. Согласно конституционным законам о принятии в состав РФ четырех субъектов, в сентябре 2023 года там должны пройти выборы в законодательные органы власти и органы местного самоуправления. В то же время другой конституционный закон — о военном положении — ранее однозначно запрещал проведение выборов в подобных условиях, но это противоречие было устранено принятыми в мае поправками.

Елена Рожкова, Анастасия Корня