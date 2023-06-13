Центр поддержки экспорта Кубани заключил соглашение о сотрудничестве с БУТБ

Центр поддержки экспорта Кубани заключил соглашение о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ). Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках договоренности представителям малого и среднего бизнеса будет оказана «информационно-практическая» поддержка для привлечения бизнесменов на торговую площадку.

«Для укрепления торговых отношений с Белоруссией Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Краснодарского края организовал ряд мероприятий для предприятий МСП. Их тема - экспортные продажи с использованием инструментов биржевой торговли»,— говорится в сообщении.

Площадки БУТБ смогут использовать кубанские сельхозпроизводители, промпредприятия и представители потребсферы. К настоящему времени на биржу аккредитованы 45 кубанских организаций.

В начале текущего года кубанские власти заявили о намерении нарастить экспортные отношения с республикой в полтора раза. Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Достояния республики».

Анастасия Донскова

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