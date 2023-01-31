Достояния республики

Власти Краснодарского края анонсируют увеличение промышленного товарооборота с Республикой Беларусь в 2023 году в полтора раза. В минувшем году экономическое сотрудничество между Кубанью и соседним государством выросло в товарном эквиваленте на 60%. Эксперты уверены, что тренд на сближение в ближайшие годы сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Почти европейское качество

Исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой заявил на встрече с предпринимателями из республики в Торгово-промышленной палате региона, что в текущем году промышленный товарооборот между Кубанью и Белоруссией может вырасти в полтора раза. «Мы уделяем большое внимание вопросам промышленной кооперации и развитию товарооборота в производстве техники, пищевого оборудования и упаковки. Мы видим здесь большой, еще не реализованный потенциал»,— отметил господин Мостовой.

Согласно таможенной статистике, в 2021 году объем товарооборота Краснодарского края с Белоруссией год к году вырос на 7,2% и достиг $373,6 млн. Данные о показателях 2022 года в соответствии с действующим законодательством закрыты. Однако известно, что в прошлом году товарооборот между Кубанью и республикой показал рекордный рост — на 60%. Об этом 24 ноября 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Глава региона назвал республику одним из основных партнеров Кубани. «Особенно важным является взаимодействие в отрасли сельхозмашиностроения. Край, как гарант продовольственной безопасности страны, обязан обеспечивать хорошие урожаи, а без современной техники это невозможно. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом и возобновили сборку двух моделей белорусских тракторов в станице Староминской. Уже собрали 220 единиц из запланированных 250. Планируем увеличить выпуск до 1000 машин. Кроме того, мы компенсируем 15% стоимости каждого приобретенного трактора краевой сборки. В этом году на эти цели направили 46 млн руб.»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, прорабатывается реализация проекта локализации на территории региона сельскохозяйственной техники холдинга «Гомсельмаш». На Кубани планируют выпускать ежегодно до 300 зерноуборочных комбайнов и самоходных косилок для скашивания риса. Вениамин Кондратьев и Роман Головченко подписали соответствующее соглашение.

На Кубани планируют выпускать ежегодно до 300 зерноуборочных комбайнов и самоходных косилок для скашивания риса

Премьер-министр РБ обозначил перспективы сотрудничества и по другим направлениям. Например, в 2022 году (по данным на ноябрь) из Белоруссии в край поставили 188 единиц скоростных лифтов.

Доктор экономических наук, профессор Александр Полиди отмечает рост присутствия белорусских производителей на рынке Кубани на протяжении последних восьми лет. В первую очередь, по его словам, это касается пищевой, сельскохозяйственной продукции и товаров легкой промышленности.

«Если говорить о рынках промежуточного промышленного спроса, это продукция машиностроения, в частности транспортного, которая находится на более высоком уровне исполнения и дизайна, чем российская продукция. Производственный сектор республики долгое время был интегрирован в западный рынок, и поэтому белорусскую продукцию отличает соответствие европейским стандартам, европейское качество. Белорусские производители занимают на нашем рынке ниши проевропейского типа потребительских товаров и продукции машиностроения, освободившиеся после ухода западных партнеров»,— поясняет господин Полиди. Он считает, что тенденция на расширение сотрудничества сохранится. Этому способствует и санкционное давление Европы и США на Россию и Белоруссию.

Спрос на упаковку

Объем товарооборота между Кубанью и Белоруссией, согласно таможенной статистике, вырос благодаря увеличению импорта — с $214,7 млн в 2020 году до $241,9 млн в 2021-м. Поставки кубанской продукции год к году незначительно, но сократились — с $132 млн до $131,7 млн. Больше всего в позапрошлом году Краснодарский край экспортировал в республику корма для животных — на $18,5 млн, продукты переработки овощей, фруктов и орехов — $17,3 млн, черные металлы — $13,5 млн, изделия из черных металлов — $14,2 млн, фрукты и орехи — $8,8 млн.

В настоящее время власти Краснодарского края работают над увеличением объемов поставок кубанской продукции в Белоруссию. «К подписанию готовится "дорожная карта" с республикой. Только по линии промышленности в 2023 году состоится пять мероприятий на территории Беларуси, в которых примут участие наши производители»,— отметил Владимир Мостовой.

По мнению чиновника, большим потенциалом для увеличения объемов экспорта в Белоруссию обладают кубанские производители упаковки. «Они предлагают широкий ассортимент: от гофроупаковки, которой никого не удивишь, до уникальной продукции — самоклеящейся этикетки для различных напитков, термоусадочной пленки. У нас представлены как крупные транснациональные компании, которые продолжают работать на территории Краснодарского края, так и региональные производители»,— рассказал господин Мостовой.

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Василий Воробьев сообщил, что Кубань готова увеличить объемы и ассортимент поставляемой сельхозпродукции: свежие и сушеные яблоки, груши, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, огурцы, перец, томаты, тыква, кабачки, горох, в том числе консервированный. «Причем экспортировать не просто сырье, но и продукцию высокой переработки — прежде всего готовую масложировую и мясомолочную, которые пользуются высоким спросом на зарубежных рынках»,— отметил глава ведомства.

Кубань готова увеличить объемы и ассортимент поставляемой сельхозпродукции: свежие и сушеные яблоки, груши, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, огурцы, перец, томаты, тыква, кабачки, горох, в том числе консервированный

Исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева уверена, что в Белоруссии будут востребованы инновационные технологии, разработанные на Кубани. Так, производитель кукурузного нерафинированного масла запатентовал технологию по переработке отходов крупного зародыша кукурузы. Инновация позволяет производить различные кормовые добавки с более высоким, чем с применением традиционных технологий, содержанием протеина. «Это предприятие уже имеет опыт экспортной деятельности. Производство безотходное. Можно покупать как первичный продукт — нерафинированное кукурузное масло, так и те кормовые добавки, которые делают из отходов этого производства»,— сказала госпожа Лукашева. Она добавила, что у кубанских разработчиков есть ряд интересных предложений для усиления масложировых производств.

Экспортировать свою продукцию в Белоруссию планирует начать в 2023 году и ООО «БелКрас». Компания производит хлебопекарные и кондитерские печи. «Сейчас идет переориентация российских производителей на белорусский рынок, а их производителей хлебопекарной продукции — на российский. Наконец-то восстановятся потерянные когда-то потоки обмена технологиями в области хлебопечения и новаций между нашими странами. Хотелось бы, чтобы наше оборудование вытеснило итальянские и немецкие печи на рынке Белоруссии. Теперь предстоит изучить, как зайти на белорусский рынок через торги»,— поделилась с «Ъ-Кубань» директор компании Татьяна Эчимович.

Беларуси не хватает сырья

На расширение импорта кубанской продукции настроены и белорусы. «В прошлом году товарооборот с Краснодарским краем Гомельская область удвоила, мы приблизились к $70 млн»,— сообщил начальник отдела выставочно-ярмарочной деятельности управления международного сотрудничества Гомельского отделения БелТПП Михаил Житников.

По словам белорусских предпринимателей, из-за отсутствия сырья некоторые цеха предприятий в настоящее время простаивают. Так, в ОАО «Гомельский жировой комбинат» есть площадки по переработке семян рапса и подсолнечника, а также по переработке сырого масла. «Мы не можем их загрузить. Наши земли достаточно скудны. Мы можем переработать некоторый объем для собственного производства, но на 100% загрузить предприятие сырьем не получается»,— сказал антикризисный управляющий предприятия Дмитрий Борейко. Между тем Гомельский жировой комбинат выходит с поставками масла на рынки Китая и Израиля, и отсутствие сырья сильно тормозит этот процесс.

Об этом же сообщила начальник управления контроля качества ОАО «Красный пищевик» Анжела Юшкевич. Компания производит зефир, мармелад, конфеты, козинаки и халву. «Ориентировочная производительность — 60 тонн кондитерских изделий в сутки. Однако некоторые цеха у нас сейчас не загружены. Например, есть проблемы с поставками семян подсолнечника. В Белоруссии подсолнечники не растут, и мы работаем с Алтайским краем. Но возникают проблемы с качеством алтайской семечки, в частности сильно превышен допустимый уровень содержания кадмия. Мы точно знаем, что в Краснодарском крае семечка того качества, которое нам нужно. У нас уникальная технология производства халвы, но мы не можем ее применять в полном объеме, потому что у нас нет подсолнечника. Мы очень заинтересованы в поставках этого сырья, а также полимерной упаковки и коробов»,— рассказала госпожа Юшкевич.

«Возникают проблемы с качеством алтайской семечки, в частности сильно превышен допустимый уровень содержания кадмия»

В поставках семян подсолнечника и тыквы, растительного масла, пищевого оборудования заинтересовано могилевское ОАО «Булочная кондитерская компания "Домочай"». Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам предприятия Владимир Станкевич отметил, что компания ежедневно поставляет более 100 тонн хлеба в торговые сети Белоруссии, растут объемы и экспорта замороженной продукции. В связи с этим на переговорах с кубанским бизнесом в ТПП Краснодарского края руководителя заинтересовали инновационные технологии Краснодарского края, а именно использование на Кубани искусственного интеллекта в заморозке готовой продукции.

«В результате при разморозке в робопечах, которые поставляются этим производителем, продукты сохраняют все свои вкусовые и внешние свойства. С помощью этой технологии готовую лазанью, пасты и другую продукцию можно хранить в замороженном виде до 180 дней, а при разморозке в робопечи эти блюда ничем не будут отличаться от свежеприготовленных»,— объясняла глава Фонда развития инноваций Ольга Лукашева.

Расширяет сотрудничество с Краснодарским краем и ООО «Фрутреал». Директор компании Алексей Печенкин заявил, что в 2022 году объемы товарооборота с Кубанью в денежном выражении выросли в 2,5 раза. «Мы хотим найти крупных и надежных поставщиков фруктов и овощей, в первую очередь яблока. В летний период нас интересуют пекинская капуста, томат, перец, ранний картофель, то есть все, что растет и собирается у вас раньше, чем у нас»,— подчеркнул господин Печенкин. Он отметил, что сейчас возникают проблемы по отгрузкам через Новороссийский порт. «Мы не смогли вывезти весь наш объем — 86 контейнеров — как планировали, в предновогодний период. Часть из них до сих пор в Новороссийске. Порт не способен переваривать увеличившиеся объемы груза. Теперь у нас возникают проблемы по оплате сверхнормативного использования контейнеров»,— рассказал руководитель.

Риски можно снизить

По мнению заместителя председателя ТПП Краснодарского края Олега Кузьменко, далеко не все кубанские предприятия готовы работать на экспорт в Белоруссию. «Продавать-то они хотят, а учитывать все особенности страны не очень. Например, в Белоруссии достаточно жесткий входной контроль качества. Не случайно белорусская продукция в восприятии обывателя ассоциируется с "советским качеством". Соответственно, высокие требования они предъявляют и к закупкам продукции, включая сырьевую, что некоторых предпринимателей настораживает»,— поясняет «Ъ-Кубань» господин Кузьменко.

«Не случайно белорусская продукция в восприятии обывателя ассоциируется с "советским качеством"»

Он напоминает, что не так давно проверку на качество не прошли два вида подсолнечного масла производителей Краснодарского края. Лабораторные испытания показали, что оба вида масла не соответствуют требованиям технических регламентов по своей безопасности и маркировке, и информация на этикетке не соответствует качеству масла.

С другой стороны, по словам зампреда, белорусские партнеры не всегда готовы покупать по предложенной кубанскими предпринимателями стоимости и настаивают на значительных скидках. «Но продавать продукцию по цене ниже, чем производитель продает на российском рынке, естественно, смысла нет»,— констатирует Олег Кузьменко.

Кроме того, на переговорах проблемными часто становятся вопросы о сроках поставок и объемах предоплаты. «Покупатели хотят, условно говоря, отгрузку в течение дня и стопроцентную постоплату, а поставщики — отгрузку в течение 100 дней и стопроцентную предоплату. На этом этапе в интересах обеих сторон можно воспользоваться поддержкой представительства РЭЦ в Краснодаре и краевого Центра поддержки экспорта, которые помогают застраховать риски и даже возместить часть понесенных затрат, например на транспортировку грузов и сертификацию продукции. А проверить надежность контрагента можно через торгово-промышленную палату»,— рекомендует зампред.

Руководитель представительства Российского экспортного центра в Краснодаре Владислав Есин добавляет, что если речь идет о поставках промышленной продукции, то возможно кредитование отсрочки платежа под 0,5% годовых в руб. «Я думаю, что в республике такой ставки нет. И это, конечно, может повлиять на выгодность сделки как для белорусской стороны, так и для российского партнера»,— уверен господин Есин.

Евразийские партнеры взаимен европейских

Олег Кузьменко отмечает, что сложнее всего начинать экспортировать, а те, кто уже разобрался в особенностях белорусского рынка и законодательства, как правило, нацелены на укрепление и расширение партнерских отношений.

Это подтверждают в ООО «КПК». Кореновское предприятие производит 300 тонн рафинированного масла и 300 тонн нерафинированного масла в сутки. «Экспортируем в 15 стран мира. Белоруссия для нас является одним из основных рынков сбыта. Есть успешный опыт поставок, и сейчас мы настроены на расширение этого сотрудничества. В этому году мы планируем увеличить поставки в Белоруссию более чем в два раза. Раньше мы экспортировали в Германию, Сербию и США. Сейчас эти рынки для нас закрыты. Поэтому мы концентрируемся больше на поставках в Евразийский союз»,— рассказывает менеджер по продажам отдела ВЭД Маргарита Димченко.

ООО «АгроПетро» поставляет в Белоруссию халву, а в 2023 году хотят наладить экспорт семечки подсолнечника. «В этом году поставки готовой продукции в Белоруссию мы планируем увеличить на 100%. После ухода некоторых игроков с рынка для нас открылись новые возможности»,— поясняет директор по продажам компании Павел Турапин.

В целом рост интереса кубанского бизнеса к белорусскому рынку очевиден, считает Олег Кузьменко. Республика входит в Таможенный союз Евразийского экономического союза, что значительно облегчает торговое взаимодействие с этой страной. К тому же в Белоруссии сохраняется благоприятное отношение к российской продукции. Это также способствует сотрудничеству, уверен зампред ТПП Краснодарского края. «Во время бизнес-миссии из Республики Беларусь с представителями всего лишь пяти компаний захотели встретиться около 40 кубанских бизнесменов, состоялось более 80 переговоров. Весной ЦПЭ Краснодарского края организует ответную миссию кубанских предпринимателей в Белоруссию»,— резюмирует господин Кузьменко.

Маргарита Синкевич

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