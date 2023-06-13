Фото дня: 13 июня

Тестирование оборудования 5G в Южной Корее, разгон демонстрантов в Кении и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сувон, Южная Корея. Безэховая камера для тестирования радиооборудования 5G в штаб-квартире Samsung Electronics Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Западный берег реки Иордан. Палестинец с автоматом в переулке во время перестрелки с солдатами Израиля Фото: Reuters / Raneen Sawafta Канзас-Сити, США. Бейсбольный матч между командами «Канзас-Сити Роялс» и «Цинциннати Редс» Фото: Charlie Riedel / AP Ноттингем, Великобритания. Судмедэксперты работают у фургона, водитель которого задавил насмерть трех человек Фото: Reuters / Phil Noble Найроби. Разгон демонстрантов у здания парламента Кении Фото: Reuters / Thomas Mukoya Следующая фотография 1 / 5 Сувон, Южная Корея. Безэховая камера для тестирования радиооборудования 5G в штаб-квартире Samsung Electronics Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Западный берег реки Иордан. Палестинец с автоматом в переулке во время перестрелки с солдатами Израиля Фото: Reuters / Raneen Sawafta Канзас-Сити, США. Бейсбольный матч между командами «Канзас-Сити Роялс» и «Цинциннати Редс» Фото: Charlie Riedel / AP Ноттингем, Великобритания. Судмедэксперты работают у фургона, водитель которого задавил насмерть трех человек Фото: Reuters / Phil Noble Найроби. Разгон демонстрантов у здания парламента Кении Фото: Reuters / Thomas Mukoya