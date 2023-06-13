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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 13 июня

Запоминающиеся кадры вторника

Тестирование оборудования 5G в Южной Корее, разгон демонстрантов в Кении и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Сувон, Южная Корея. Безэховая камера для тестирования радиооборудования 5G в штаб-квартире Samsung Electronics

Сувон, Южная Корея. Безэховая камера для тестирования радиооборудования 5G в штаб-квартире Samsung Electronics

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Западный берег реки Иордан. Палестинец с автоматом в переулке во время перестрелки с солдатами Израиля

Западный берег реки Иордан. Палестинец с автоматом в переулке во время перестрелки с солдатами Израиля

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Канзас-Сити, США. Бейсбольный матч между командами «Канзас-Сити Роялс» и «Цинциннати Редс»

Канзас-Сити, США. Бейсбольный матч между командами «Канзас-Сити Роялс» и «Цинциннати Редс»

Фото: Charlie Riedel / AP

Ноттингем, Великобритания. Судмедэксперты работают у фургона, водитель которого задавил насмерть трех человек

Ноттингем, Великобритания. Судмедэксперты работают у фургона, водитель которого задавил насмерть трех человек

Фото: Reuters / Phil Noble

Найроби. Разгон демонстрантов у здания парламента Кении

Найроби. Разгон демонстрантов у здания парламента Кении

Фото: Reuters / Thomas Mukoya

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Сувон, Южная Корея. Безэховая камера для тестирования радиооборудования 5G в штаб-квартире Samsung Electronics

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Западный берег реки Иордан. Палестинец с автоматом в переулке во время перестрелки с солдатами Израиля

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Канзас-Сити, США. Бейсбольный матч между командами «Канзас-Сити Роялс» и «Цинциннати Редс»

Фото: Charlie Riedel / AP

Ноттингем, Великобритания. Судмедэксперты работают у фургона, водитель которого задавил насмерть трех человек

Фото: Reuters / Phil Noble

Найроби. Разгон демонстрантов у здания парламента Кении

Фото: Reuters / Thomas Mukoya

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