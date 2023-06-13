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Коммерсантъ FM
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Toyota Motor обнародовала планы внедрения новых технологий для производства электромобилей

Компания Toyota Motor представила дорожную карту внедрения высоких технологий для увеличения дальности пробега, улучшения показателей эффективности и сокращения стоимости электромобилей во второй половине текущего десятилетия.

В частности, компания сообщила, что в 2026 году у нее появятся более емкие аккумуляторы, позволяющие на одной зарядке проехать 1 тыс. км. При этом время зарядки будет составлять до 20 минут, а стоимость электромобилей с таким аккумулятором будет на 20% ниже. Кроме того, Toyota Motor заявила о готовности перейти от этапа разработки к производству твердотельных аккумуляторов, которые способны быстрее заряжаться и обеспечивать более длительную работу электромобиля, чем используемые сейчас литий-ионные.

Ожидается, что Toyota Motor начнет продавать электромобили с такими аккумуляторами в 2027–2028 годах. В 2026 или 2027 году японская компания обещает также выпустить более бюджетные литий-железо-фосфатные аккумуляторы, что позволит на 20% увеличить пробег электромобилей на одной зарядке и на 40% снизить стоимость электромобиля.

Компания также заявила, что намерена перестроить процесс сборки автомобилей с целью снижения его сложности и издержек. Будет использоваться Giga Press для литья под давлением, каким уже пользуется компания Tesla. Кроме того, компания сделает более удобными сборочные линии и вполовину снизит инвестиционные издержки для производства новых автомобилей.

Toyota Motor также в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries работает над улучшением аэродинамики электромобилей. Компания намерена добиться снижения коэффициента аэродинамического сопротивления своих электромобилей до 0,1. Чем ниже этот коэффициент, тем более эффективен электромобиль. У электромобилей Tesla этот коэффициент составляет 0,23.

В целом Toyota Motor, которую зачастую критиковали за медлительность в переходе на электромобили, заявила о готовности к 2026 году выпускать 1,5 млн электромобилей ежегодно. Акции компании отреагировали на заявление ростом на 5%.

О том, как выросли мировые продажи электромобилей в 2022 году, «Ъ» писал в материале «Ток встал на поток».

Алена Миклашевская

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