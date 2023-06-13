В Ростовской области экс-начальника колонии оштрафовали за закупку мяса по завышенной цене

Красносулинский районный суд Ростовской области приговорил бывшего врио начальника исправительной колонии №1 подполковника ФСИН Алексея Черных к штрафу за закупку мяса по завышенным ценам. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Алексей Черных признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов по госзакупкам (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). Как говорится в материалах дела, подполковник давал подчиненным указания фальсифицировать результаты торгов в пользу Зверевского мясокомбината, принадлежащего его знакомым. По подсчетам следователей, в итоге колония переплатила 19 млн руб.

В суде Алексей Черных признал вину. Прокуратура просила назначить экс-начальнику колонии пять лет и шесть месяцев колонии за три эпизода злоупотребления полномочиями, однако суд посчитал доказанным только один эпизод и приговорил обвиняемого к штрафу в размере годовой зарплаты (572 тыс. руб.). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону